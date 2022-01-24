Самолеты-разведчики США выясняют, перебросила ли РФ ядерное оружие к границам Украины, — СМИ

ВВС США также осуществляют полеты по наземному наблюдению с E-8 JSTARS для отслеживания наращивания российских войск на границе с Украиной и передвижения сил.

США осуществляют наблюдательные полеты над Украиной, чтобы отслеживать наращивание российских войск у ее границ, поскольку американский президент Джо Байден рассматривает возможность оставить силы специального назначения в Украине на случай полномасштабного вторжения РФ. Об этом пишет Daily Mail.

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Отмечается, что с конца декабря ВВС США регулярно летают над Украиной на самолетах RC-135 Rivet Joint, чтобы прослушивать переговоры российских наземных командиров.

Воздушные силы также осуществляют полеты по наземному наблюдению с E-8 JSTARS для отслеживания наращивания российских войск на границе с Украиной и передвижения сил.

Байден особенно заинтересован в использовании самолетов-разведчиков для поиска признаков того, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия на границе с Украиной. Российские официальные лица уже предупреждали о таком сценарии.

Президент США рассматривает возможность отправки до 50 000 военнослужащих вместе с самолетами и военными кораблями в Восточную Европу, чтобы противостоять наращиванию военной мощи России, пишет издание.

Однако его план не будет включать в себя размещение американских войск непосредственно в Украине, поскольку считается, что Байден не хочет вступать в новый конфликт после его катастрофического вывода американских войск из Афганистана в прошлом году, отмечает издание со ссылкой на американские СМИ.

На данный момент по информации Министерства обороны Польши, в Польше дислоцировано около 4000 американских военнослужащих.

Также в настоящее время в Украине находится более 150 военных советников США, которые годами работали на полигоне под Львовом. В его состав входят силы специальных операций, в основном армейские зеленые береты, и инструкторы Национальной гвардии из боевой группы 53-й пехотной бригады Флориды.

США намерены быстро вывести своих военных инструкторов из Украины в случае полномасштабного российского вторжения, но также возможно, что некоторые американские силы могут остаться, чтобы консультировать киевских чиновников и оказывать поддержку на передовой.

Ранее Фокус сообщал, что НАТО приводят силы союзников в боевую готовность в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Таким образом, Альянс укрепляет обороноспособность стран европейского региона.

Также Фокус писал, что США могут разместить тысячи военных в Восточной Европе и странах Балтии. По информации журналистов, речь может идти также о размещении военных кораблей и самолетов в этих регионах.

Ранее также стало известно, что США не будут отправлять свои войска в Украину в случае вторжения РФ.