Калаші, що "літають", та безпілотні танки. РФ може застосувати незвичайну зброю проти ЗСУ

Росія у війні з Україною може задіяти і не цілком традиційну зброю. Ударні БПЛА, безпілотні і плаваючі танки та ін.

Сучасний арсенал російського ВПК дуже відрізнятиметься від зброї минулих років. Україна може стати тією гарячою точкою, де Володимир Путін у бойових умовах протестує свої "військові іграшки".

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У списку інноваційних розробок для російської армії — Калашникові, що "літають", "літальні" мінні поля, безпілотні танки, дрони-"невидимки" та інше. Про це повідомляє Mirror.

Напруженість на російсько-українському кордоні безперервно зростає, і загроза відкритої війни з Росією все відчутніша. Територія Білорусі, де на початок лютого анонсовано спільні навчання місцевої та російської армії, може стати тим плацдармом, з якого Кремль спробує атакувати Україну. Росія везе до Білорусі ескадрони військ, зокрема, елітних десантників і численну військову техніку. Але в цій потенційній війні може використовуватися і не зовсім традиційна зброя.

Безпілотні танки Уран-9

[ + – ] Безпілотний танк

За твердженнями розробників російського ВПК, вони першими у світі випустили безпілотний танк, оснащений сенсорами, ракетами, автоматичною зброєю та вогнеметами (для атаки піхоти в окопах).

Кремль заявляє, що після успішних випробувань роботизованих танків Уран-9, які керуються віддалено та оснащені ШІ-технологією, вони вже можуть застосовуватись у бойових умовах. Вважається, що ця техніка може діяти окремо чи у складі групи.

За повідомленнями, Росія також веде розробку БМПТ "Термінатор", які можуть витримати хвилю ядерного вибуху та падіння літака, а також "невидимих" роботизованих супертанків Т-14.

Калашникові, що "літають"

[ + – ] Бойові дрони, які називають Калашниковими, що "літають"

Війська РФ можуть застосовувати бойові дрони, прозвані Калашниковими, що "літають". Група з таких БПЛА перетворюється на мінне поле, що літає, ці системи призначені для знищення дронів-розвідників.

Собаки-десантники

[ + – ] Десантник із собакою в тандемі.

У навчаннях національної гвардії РФ було помічено собак у бронежилетах, які приземлилися з 4-кілометрової висоти. Чотириногі можуть забезпечувати захист солдатам та допомагати рятувальникам.

Плаваючі танки

[ + – ] Спрут-СДМ1, оснащені гарматами калібру 125 мм та автоматичною зброєю 7,62 мм.

Спрут-СДМ1 — легковагі танки, які десантуються і на землю, і воду, можуть вражати ціль на відстані приблизно 5 км.

Калашникові, які стріляють самі

[ + – ] Калашникові, які стріляють самі

Це поки що прототип автоматичної зброї, оснащеної ШІ, тобто гвинтівка має "свій власний мозок" — самостійно знаходить мішень і спускає гачок. За словами розробників, у майбутньому російським солдатам потрібно лише дати дозвіл своїй зброї знайти та ліквідувати супротивника.

[ + – ] Ударні БПЛА С-70 "Мисливець"

"Невидимі" дрони

Дрони С-70 "Мисливець", розроблені за технологією стелс, як стверджується, здатні злітати від Москви до Лондона і назад без підзарядки. Ці БПЛА є підтримкою винищувачів Су-57, комплектуються ракетами, радарами та іншим розвідувальним обладнанням.

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