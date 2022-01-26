"Летающие" калаши и беспилотные танки. РФ может применить необычное оружие против ВСУ
Россия в войне с Украиной может может задействовать и не вполне традиционное оружие. Ударные БПЛА, беспилотные и плавающие танки и др.
Современный арсенал российского ВПК очень отличаться от оружия прошлых лет. Украина может стать той горячей точкой, где Владимир Путин в боевых условиях протестирует свои "военные игрушки".
В списке инновационных разработок для российской армии — "летающие" Калашниковы, "летающие" минные поля, беспилотные танки, дроны-"невидимки" и прочее, и прочее. Об этом сообщает Mirror.
Напряженность на российско-украинской границе беспрерывно возрастает, и угроза открытой войны с Россией все ощутимее. Территория Беларуси, где на начало февраля анонсированы совместные учения местной и российской армии, может стать тем плацдармом, с которого Кремль попытается атаковать Украину. Россия везет в Беларусь эскадроны войск, в т.ч. элитных десантников, и многочисленную военную технику. Но в этой потенциальной войне может задействоваться и не вполне традиционное оружие.
Беспилотные танки Уран-9
По утверждениям разработчиков российского ВПК, они первыми в мире выпустили беспилотный танк, оснащенный сенсорами, ракетами, автоматическим оружием и огнеметами (для атаки пехоты в окопах).
Кремль заявляет, что после успешных испытаний роботизированных танков Уран-9, которые управляются удаленно и оснащены ИИ-технологией, они уже могут применяться в боевых условиях. Считается, что эта техника может действовать по отдельности или в составе группы.
По сообщениям, Россия также ведет разработку БМПТ "Терминатор", которые могут выдержать волну ядерного взрыва и падение самолета, а также "невидимых" роботизированных супертанков Т-14.
"Летающие" Калашниковы
Войска РФ могут применять боевые дроны, прозванные "летающими" Калашниковыми. Группа из таких БПЛА превращается в летающее минное поле, эти системы предназначены для уничтожения дронов-разведчиков.
Собаки-десантники
В учениях национальной гвардии РФ были замечены собаки в бронежилетах, которые приземлились с 4-километровой высоты. Четвероногие могут обеспечивать защиту солдатам и помогать спасателям.
Плавающие танки
Спрут-СДМ1 — легковесные танки, которые десантируются и на землю, и воду, могут поражать цель на расстоянии примерно 5 км.
Калашниковы, которые стреляют сами
Это пока еще прототип автоматического оружия, оснащенного ИИ, то есть у винтовки есть "свой собственный мозг" — самостоятельно находит мишень и спускает крючок. По словам разработчиков, в будущем российским солдатам будет нужно лишь дать разрешение своему оружию найти и ликвидировать противника.
"Невидимые" дроны
Дроны С-70 "Охотник", разработанные по технологии стелс, как утверждается, способны слетать от Москвы к Лондону и обратно без подзарядки. Эти БПЛА служат поддержкой истребителям Су-57, комплектуются ракетами, радарами и прочим разведывательным оборудованием.
Ранее Фокус разбирался в эволюция войны. Как готовится захват Украины и что общего у Донбасса, Приднестровья и Карабаха? На протяжении восьми лет войны на Востоке Россия играла в ней все более очевидную роль. Сейчас же с обеих сторон линии разграничения ожидается новое наступление — военное и информационное.