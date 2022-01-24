В Беларусь прибыло 5 самолетов Ил-76 с военными при том, что из страны вылетал только один. Помимо этого, на церемонии возвращения часть бойцов были в балаклавах.

Волонтеры белорусской редакции организации InformNapalm обнаружили факты, которые могут говорить о дополнительной переброске российских военных в Беларусь под видом "миротворцев". После возвращения из Казахстана было задействовано в разы больше самолетов, чем при первоначальной переброске. Об этом указывается в публикации исследователей.

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В ходе расследования были замечены факты скрытой переброски российских войск из Казахстана в Беларусь под видом возвращения белорусских военных. Вероятно, их легализуют во время совместных учений "Союзная решимость-2022".

6 января министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в Казахстан была направлена миротворческая рота из 103-й отдельной бригады ВДВ. Ее численность составляет 100 военных и 200 лиц резерва. В СМИ же называли цифры от 100 до 500 военных. Для отправки использовалось 5 российских Ил-76.

Однако, по данным Bellingcat, в Беларусь прибыло только два Ил-76 — RA-76669 и RA-76638. При этом борт с номером RA-76638 был замечен на видео с погрузкой российских военных в Казахстан. Из этого выходит, что белорусских миротворцев перевозили на одном самолете. Этого, по информации расследователей, вполне достаточно.

В Казахстан белорусские военные прибыли в сопровождении российских военных. При этом у части из них лица были закрыты балаклавами, а единственным доказательством их принадлежности к Вооруженным силам Беларуси стали нашивки.

9 января блогер Александр Коваленко показал фото, на котором за спинами, вероятно, белорусских военных, стоит автомобиль без номеров. Возможно, их сняли, чтобы скрыть принадлежность к ВС РФ.

[ + – ] Предположительно, белорусские военные в Казахстане

После выполнения "миротворческой" миссии в Казахстане, военных начали перебрасывать обратно в Беларусь. В издании "Спутник Беларусь" заявляли, что для этого привлекли 10 самолетов, что в разы больше, чем ранние заявления о 5 самолетах, а по факту вообще одного борта.

По открытым источником удалось установить, что в Беларусь прибыло 5 самолетов с номерами RF-78833, RF-78777, RA-78831, RA-76592 и RF-76731. Встречали военных торжественно и при участии президента Лукашенко. Однако исследователи обратили внимание, что часть "миротворцев" на аэродроме были в балаклавах, и лишь около 10 военных стояли с открытыми лицами.

[ + – ] Церемония возвращения военных в Беларусь Фото: скриншот

При этом днем ранее в Витебске все военные были с открытыми лицами.

[ + – ] Прибытие "миротворцев" в Витебск

Не исключено, что часть военных с закрытыми лицами остаются в Минске и сейчас. Также вероятно, что они не имели отношения к ВС Беларуси, а являются "дополнительным грузом", который перебрасывали 5 самолетами. То есть, российскими военными.

Учитывая все это авторы предполагают, что Россия перебросила свои войска в Беларусь еще до объявления о совместных учениях "Союзная решимость-2022". Среди озвученных задач маневров — "проверка" возможности переброски российских войск на большие расстояния. Россия уже это совершила, маскируя своих военных под "белорусских миротворцев".

Напомним, 17 января Александр Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", которые пройдут у границ Украины и стран ЕС.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил военную помощь ОДКБ для разгона протестов. Было принято решение ввести 2500 военных из РФ и нескольких других стран.