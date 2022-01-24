У Білорусь прибуло 5 літаків Іл-76 із військовими при тому, що з країни вилітав лише один. Крім цього, на церемонії повернення частина бійців була у балаклавах.

Волонтери білоруської редакції організації InformNapalm виявили факти, які можуть говорити про додаткове перекидання російських військових до Білорусі під виглядом "миротворців". Після повернення з Казахстану було задіяно в рази більше літаків, ніж при початковому перекиданні. Про це вказується у публікації дослідників.

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У процесі розслідування було помічено факти прихованого перекидання російських військ із Казахстану до Білорусі під виглядом повернення білоруських військових. Напевно, їх легалізують під час спільних навчань "Союзна рішучість-2022".

6 січня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що в Казахстан була направлена миротворча рота зі 103-ї окремої бригади ВДВ. Її чисельність становить 100 військових та 200 осіб резерву. У ЗМІ називали цифри від 100 до 500 військових. Для відправлення використовувалося 5 російських Іл-76.

Однак, за даними Bellingcat, до Білорусі прибуло лише два Іл-76 — RA-76669 і RA-76638. При цьому борт із номером RA-76638 був помічений на відео з навантаженням російських військових у Казахстан. Із цього виходить, що білоруських миротворців перевозили одним літаком. Цього, за інформацією розслідувачів, цілком достатньо.

У Казахстан білоруські військові прибули у супроводі російських військових. При цьому у частини з них особи були закриті балаклавами, а єдиним доказом їхньої приналежності до Збройних сил Білорусі стали нашивки.

9 січня блогер Олександр Коваленко показав фото, на якому за спинами, мабуть, білоруських військових, стоїть автомобіль без номерів. Можливо, їх зняли, щоб приховати належність до ЗС РФ.

[ + – ] Імовірно, білоруські військові у Казахстані

Після виконання "миротворчої" місії в Казахстані військових почали перекидати назад до Білорусі. У виданні "Супутник Білорусь" заявляли, що для цього залучили 10 літаків, що в рази більше ніж ранні заяви про 5 літаків, а за фактом взагалі одного борту.

За відкритим джерелом вдалося встановити, що до Білорусі прибуло 5 літаків із номерами RF-78833, RF-78777, RA-78831, RA-76592 та RF-76731. Зустрічали військових урочисто та за участю президента Лукашенка. Проте дослідники звернули увагу, що частина "миротворців" на аеродромі були у балаклавах, і лише близько 10 військових стояли з відкритими обличчями.

[ + – ] Церемонія повернення військових до Білорусі Фото: скриншот

При цьому на день раніше у Вітебську всі військові були з відкритими обличчями.

[ + – ] Прибуття "миротворців" до Вітебська

Не виключено, що частина військових із закритими обличчями залишаються у Мінську і зараз. Також ймовірно, що вони не мали відношення до ЗС Білорусі, а є "додатковим вантажем", який перекидали 5 літаками. Тобто російськими військовими.

З огляду на це автори припускають, що Росія перекинула свої війська в Білорусь ще до оголошення про спільні навчання "Союзна рішучість-2022". Серед озвучених завдань маневрів — перевірка можливості перекидання російських військ на великі відстані. Росія вже це зробила, маскуючи своїх військових під "білоруських миротворців".

Нагадаємо, 17 січня Олександр Лукашенко анонсував російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", які пройдуть біля кордонів України та країн ЄС.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв запросив військову допомогу ОДКБ для розгону протестів. Було ухвалено рішення запровадити 2500 військових з РФ та кількох інших країн.