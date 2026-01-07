США показали кадры взятия на абордаж Bella-1 и Sophia: как захватили "корабли-призраки" (видео)

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Кристи Ноэм официально подтвердил о взятии под контроль двух нефтяных танкеров Bella-1 и Sophia. Чиновник объяснил, что удалось захватить "корабли призраки", которые нарушили эмбарго США на венесуэльскую нефть. Ноэм опубликовал кадры спецоперации и показал, как следует действовать, чтобы быстро и без потерь одержать победу.

Танкер Sophia взяли под контроль в Карибском бассейне, а Bella-1 — в северной части Атлантического океана, говорится в заметке Ноэма в соцсети X, При этом отмечается, что оба корабля пытались зайти в порты Венесуэлы. Благодаря тесному сотрудничеству Береговой охраны США, Министерства войны, Министерства юстиции и Государственного департамента, удалось завершить спецоперацию в течение нескольких часов. Состоялось "две безопасные и эффективные высадки", написал министр.

"Героический экипаж USCGC Munro преследовал это судно в открытом море и сквозь коварные штормы, пристально следя и защищая нашу страну с решимостью и патриотизмом, которыми гордятся американцы", — описал министр детали взятия на абордаж Bella-1.

Кадры с места событий сняты камерами, которые находятся на борту вертолетов или дронов. Камеры зафиксировала военный вертолет, который приземлился на палубе танкера Bella-1. Далее коротко показывают панораму корабля: не заметно, чтобы там перемещались члены команды. Есть фрагмент, на котором шесть-восемь вооруженных бойцов армии США поднимаются по трапу в рубку корабля. Военные движутся медленно и не заметно, чтобы они опускали оружие и в кого-то стреляли. Последние кадры — американцы, которые разместили на двух уровнях вокруг рубки. В течение трехминутного видео не заметно никакого сопротивления и не видно, чтобы на корабле был еще кто-то, кроме них.

Ноэм подытожил, что спецоперация на танкерах Bella-1 и Sophia — это предупреждение для преступников мира: они не скроются, даже если будут убегать, и их всех задержат за финансирование наркотерроризма.

США и Венесуэла — детали

За несколько минут до объявления министра внутренней безопасности США в X появилось сообщение Южного армейского командования. Войско опубликовали кадры взятия на абордаж танкера Sophia. Указано, что провели спецоперацию "Южное копье" и все прошло спокойно, без инцидентов.

Отметим, Фокус писал о ходе событий вокруг танкеров, которые плыли за нефтью Венесуэлы. 6 января танкер Bella-1, который почти неделю убегал от береговой охраны США, решил сменить флаг: на борту нарисовали российский "триколор" и получили название Marinera. После этого РФ, как написали западные медиа, якобы попросила США не нападать на корабль.

7 января стало известно, что на выручку нефтяному танкеру двинулась российская флотилия из Мурманска. Речь шла, в частности, о подводной лодке и о других кораблях, тип которых не указывался. Между тем около 15 часов агентство Reuters сообщило, что американские войска начали спецоперацию по взятию под контроль Bella-1/Marianera. Кроме того, появились кадры южного командования с взятием на абордаж танкера Sophia.

Напоминаем, медиа The New York Timas сообщило, что пять кораблей, которые были заблокированы под Венесуэлой, изменили порт регистрации и подняли флаг РФ.