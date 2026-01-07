США показали кадри взяття на абордаж Bella-1 та Sophia: як захопили "кораблі-привиди" (відео)

Міністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки Крісті Ноем офіційно підтвердив про взяття під контроль двох нафтових танкерів Bella-1 та Sophia. Урядовець пояснив, що вдалось захопити "кораблі привиди", які порушили ембарго США на венесуельську нафту. Ноем опублікував кадри спецоперації і показав, як слід діяти, щоб швидко та без втрат здобути перемогу.

Танкер Sophia взяли під контроль у Карибському басейні, а Bella-1 — у північній частині Атлантичного океану, ідеться у дописі Ноема у соцмережі X, При цьому наголошується, що обидва кораблі намагались зайти у порти Венесуели. Завдяки тісній співпраці Берегової охорони США, Міністерства війни, Міністерства юстиції та Державного департаменту, вдалось завершити спецоперацію протягом кількох годин. Відбулось "дві безпечні та ефективні висадки", написав міністр.

"Героїчний екіпаж USCGC Munro переслідував це судно у відкритому морі та крізь підступні шторми, пильно стежачи та захищаючи нашу країну з рішучістю та патріотизмом, які пишаються американцями", — описав міністр деталі взяття на абордаж Bella-1.

Кадри з місця подій зняті камерами, які перебувають на борту вертольотів чи дронів. Камери зафіксувала військовий вертоліт, який приземлився на палубі танкера Bella-1. Далі коротко показують панораму корабля: не помітно, щоб там переміщувались члени команди. Є фрагмент, на якому шестеро-восьмеро озброєних бійців армії США підіймаються трапом у рубку корабля. Військові рухаються повільно і не помітно, щоб вони опускали зброю та у когось стріляли. Останні кадри — американці, які розмістили на двох рівнях навколо рубки. Протягом трихвилинного відео не помітно жодного спротиву і не видно, щоб на кораблі був ще хтось, окрім них.

Ноем підсумував, що спецоперація на танкерах Bella-1 та Sophia — це попередження для злочинців світу: вони не сховаються, навіть якщо тікатимуть, і їх усіх затримають за фінансування наркотероризму.

США та Венесуела — деталі

За кілька хвилин до оголошення міністра внутрішньої безпеки США у X з'явилось повідомлення Південного армійського командування. Військо опублікували кадри взяття на абордаж танкера Sophia. Вказано, що провели спецоперацію "Південний спис" і все пройшло спокійно, без інцидентів.

Зазначимо, Фокус писав про перебіг подій навколо танкерів, які пливли за нафтою Венесуели. 6 січня танкер Bella-1, який маже тиждень втікав від берегової охорони США, вирішив змінити прапор: на борту намалювали російський "триколор" і отримали назву Marinera. Після цього РФ, як написали західні медіа, начебто попросило США не нападати на корабель.

7 січня стало відомо, що на виручку нафтовому танкеру рушила російська флотилія з Мурманська. Ішлося, зокрема, про підводний човен та про інші кораблі, тип яких не вказувався. Тим часом близько 15 год агентство Reuters повідомило, що американські війська почали спецоперація зі взяття під контроль Bella-1/Marianera. Крім того, з'явились кадри південного командування з взяттям на абордаж танкера Sophia.

Нагадуємо, медіа The New York Timas повідомило, що п'ять кораблів, які були заблоковані під Венесуелою, змінили порт реєстрації й підняли прапор РФ.