"Підтверджено влучання": в Генштабі прокоментували удар по Саратовському НПЗ

У відомстві розповіли, що завод відіграє важливе значення, адже випускає близько 20 видів нафтопродуктів. НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії.

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Уночі 11 лютого під атаку безпілотників потрапив нафтопереробний завод у Саратовській області. В Генеральному штабі підтвердили, що по НПЗ був здійснений Збройними силами України.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти", — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що НПЗ у Саратові випускає близько 20 видів нафтопродуктів, переважно це переважно бензини, мазут, дизельне пальне. Підприємство задіяне у забезпеченні російської армії.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", — розповіли в Генштабі.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко додав, що це вже не перша атака на Саратовський нафтопереробний завод. Це один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури, його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік.

За словами очільника ЦПД, завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії Російської Федерації паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики. Нині він також залишається важливим елементом паливного постачання.

Атака на нафтопереробний завод у Саратовській області: що відомо

Нагадаємо, 11 лютого Збройні сили України нанесли масованої атаки безпілотниками по Росії. Вибухи лунали одразу у кількох областях, зокрема у Саратовській — там розташований потужний нафтопереробний завод. Росіяни повідомляли про вибухи, активну роботу ППО та поширювали відео пожежі на місці події.

Додамо, що цього ж дня російська армія завдала по Україні масованого удару. Вона була націлена на енергооб'єкти та потужності "Нафтогазу".