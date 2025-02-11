"Подтверждено попадание": в Генштабе прокомментировали удар по Саратовскому НПЗ

В ведомстве рассказали, что завод играет важное значение, ведь выпускает около 20 видов нефтепродуктов. НПЗ задействован в обеспечении российской армии.

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Ночью 11 февраля под атаку беспилотников попал нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. В Генеральном штабе подтвердили, что по НПЗ был осуществлен Вооруженными силами Украины.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что НПЗ в Саратове выпускает около 20 видов нефтепродуктов, в основном это преимущественно бензины, мазут, дизельное топливо. Предприятие задействовано в обеспечении российской армии.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", — рассказали в Генштабе.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко добавил, что это уже не первая атака на Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Это один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры, его мощность переработки достигает 7 миллионов тонн нефти в год.

По словам главы ЦПД, завод играет важную роль в обеспечении армии Российской Федерации топливом. Еще во время Второй мировой войны он был критическим для военной логистики. Сейчас он также остается важным элементом топливного снабжения.

Атака на нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области: что известно

Напомним, 11 февраля Вооруженные силы Украины нанесли массированной атаки беспилотниками по России. Взрывы раздавались сразу в нескольких областях, в частности в Саратовской — там расположен мощный нефтеперерабатывающий завод. Россияне сообщали о взрывах, активной работе ПВО и распространяли видео пожара на месте происшествия.

Добавим, что в этот же день российская армия нанесла по Украине массированный удар. Она была нацелена на энергообъекты и мощности "Нафтогаза".