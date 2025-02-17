В РФ фальсифицируют удары дронов, чтобы получить компенсацию, подробности, — росСМИ

В Белгородской области насчитали более 80 беспилотников Сил обороны, которые атаковали цели на российской территории, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Также он пожаловался на россиян, которые имитируют удары там, где их не было.

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Российские граждане пытаются получить деньги от властей Белгородской области, фальсифицируя удары дронов Вооруженных сил Украины. Для этого они поджигают авто и разбрасывают обломки беспилотников неизвестного происхождения. О поведении россиян рассказал губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков, написало росСМИ "Все новости Белгорода".

РосСМИ сообщила, что жалобы Гладкова прозвучали 17 февраля во время оперативного совещания местных властей. По его словам, в Валуйском районе Белгородской области обнаружили группу россиян, которые стояли возле горящего автомобиля. Когда к ним приблизились спасатели, то один из мужчин бросил рядом обломки беспилотника. По словам чиновника, граждане были нетрезвы и, вероятно, хотели получить компенсацию за потерю авто из-за попадания украинского дрона.

Российский чиновник заявил, что ситуация "вопиющая" и что россиянам не следует такого делать в условиях войны. Гладков заверил, что группой людей, которые хотела получить незаконную компенсацию, занимаются соответствующие органы. Об инциденте также сообщат работодателям, гарантировал губернатор.

Удары по РФ — детали

В официальном Telegram-канале Гладкова нет публикаций о махинациях российских граждан. Зато он подтвердил, что 16 февраля состоялись атаки дронов в Грайвороне, Красном Хуторе, Черемошном, Березовке, Грузском, Долгом, Кукуевке, Нижние Мельницы и в еще 18 населенных пунктах возле границы. Чиновник суммарно насчитал около 50 ударов дронов. Утром 17 февраля он сообщил об атаках на 41 населенный пункт и о 86 дронах.

Населенные пункты и районы, которые упомянул губернатор Белгородской области, расположены на расстоянии до 20 км от границы Украины и мест боев в Харьковской области.

Удары по РФ — Белгородская область и атака беспилотников 17 февраля Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал об одной из предыдущих массированных атак дронов ВСУ на стратегические объекты РФ в Белгородской области. Одна из таких атак состоялась в ночь на 31 января. Гладков утром подтвердил атаку и сообщил, что без света осталось восемь населенных пунктов. Кроме того, пострадал объект связи. Той же ночью произошел налет беспилотников на завод в Санкт-Петербурге. Согласно заявлению местных властей, устройство сбивали с помощью С-400 "Триумф". Также было шумно в Псковской, Тульской, Калужской областях, заявили в Минобороны РФ.

Напоминаем, в ночь на 17 февраля было шумно на Ильском НПЗ в Краснодарском крае РФ. На фото и видео с места событий видно беспилотники, которые попадают в цель, хотя местные власти и заявили, что все сбили.