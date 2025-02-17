У РФ фальсифікують удари дронів, щоб отримати компенсацію, подробиці, — росЗМІ

У Бєлгородській області нарахували понад 80 безпілотників Сил оборони, які атакували цілі на російській території, заявив губернатор В'ячеслав Гладков. Також він поскаржився на росіян, які імітують удари там, де їх не було.

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Російські громадяни намагаються отримати гроші від влади Бєлгородської області, фальсифікуючи удари дронів Збройних сил України. Для цього вони підпалюють авто і розкидають уламки безпілотників невідомого походження. Про поведінку росіян розповів губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков, написало росЗМІ "Все новости Бєлгорода".

РосЗМІ повідомила, що скарги Гладкова пролунали 17 лютого під час оперативної наради місцевої влади. З його слів, у Валуйському районі Бєлгородської області виявили групу росіян, які стояли біля палаючого автомобіля. Коли до них наблизились рятувальники, то один з чоловіків кинув поруч уламки безпілотника. Зі слів посадовця, громадяни були нетверезі і, ймовірно, хотіли отримати компенсацію за втрату авто через влучання українського дрона.

Російський чиновник заявив, що ситуація "кричуща" і що росіянам не слід такого робити в умовах війни. Гладков запевнив, що групою людей, які хотіла отримати незаконну компенсацію, займаються відповідні органи. Про інцидент також повідомлять роботодавцям, гарантував губернатор.

Удари по РФ — деталі

У офіційному Telegram-каналі Гладкова немає публікацій про махінації російських громадян. Натомість він підтвердив, що 16 лютого відбулись атаки дронів у Грайвороні, Красному Хуторі, Черемошному, Березівці, Грузському, Довгому, Кукуєвці, Нижні Млини та у ще 18 населених пунктах біля кордону. Чиновник сумарно нарахував близько 50 ударів дронів. Зранку 17 лютого він повідомив про атаки на 41 населений пункт та про 86 дронів.

Населені пункти та райони, які згадав губернатор Бєлгородської області, розташовані на відстані до 20 км від кордону України та місць боїв у Харківській області.

Удари по РФ - Бєлгородська область та атака безпілотників 17 лютого Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про одну з попередніх масованих атак дронів ЗСУ на стратегічні об'єкти РФ в Бєлгородській області. Одна з таких атак відбулась в ніч на 31 січня. Гладков зранку підтвердив атаку і повідомив, що без світла залишилось вісім населених пунктів. Крім того, постраждав об'єкт зв'язку. Тієї ж ночі стався наліт безпілотників на завод у Санкт-Петербурзі. Згідно з заявою місцевої влади, пристрій збивали за допомогою С-400 "Тріумф". Також було гучно в Псковській, Тульській, Калузькій областях, заявили в Міноборони РФ.

Нагадуємо, в ніч на 17 лютого було гучно на Ільському НПЗ в Краснодарському краї РФ. На фото та відео з місця подій видно безпілотники, які влучають у ціль, хоч місцева влада і заявила, що все збили.