Бої у Бєлгородській області: що пишуть росЗМІ про захоплення населених пунктів у РФ (карта, відео)

За даними російських журналістів, точаться бої за Козинку. Крім того, російські добровольці намагалися прорватися в Богун-Городок і ведуть обстріл Грайворона.

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За даними російських ЗМІ, у Бєлгородській області триває контртерористична операція (КТО). Фокус в одному матеріалі зібрав, що пишуть росЗМІ про бої з російськими добровольцями.

Бої у Бєлгородській області — карта

Як пише російське медіа "Рибар", у Грайворонівському міському окрузі тривають бої з диверсійно-розвідувальними групами Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу". Повідомляється, що російські підрозділи нібито ведуть "зачистку" території під керівництвом генерал-полковника Олександра Лапіна.

Щодо населеного пункту Козинка — села, про звільнення якого повідомлялося 22 травня, добровольці закріпилися на його південній околиці та встановили частковий контроль над дорогою на Глотове.

Також російські медіа стверджують, що добровольці перекидають підкріплення з боку Великої Писарівки. У самому населеному пункті знаходиться до 500 осіб противника і техніка, звідти постійно запускають БПЛА Грайворона і Бєлгорода.

Повідомляється також про концентрацію "кілька тисяч бойовиків уздовж прикордоння з Бєлгородською областю". Нібито одна з груп спробувала вилазки до Горьковського. На іншій ділянці, під Щетинівкою, ДРГ ЗСУ зуміла дійти до держкордону, розпочався бій, який чули у Щетинівці та Богун-Городку.

"З огляду на досягнутий локальний успіх у Козинці, українські формування, напевно, зроблять спроби дестабілізації обстановки на інших ділянках кордону, щоб розтягнути російські сили", — припускають російські журналісти.

Прорив ДРГ у Борисівському районі

23 травня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що надходять повідомлення про прорив ДРГ до Борисівського району. За його словами, нібито були обстріли села Богун-Городок, хутора Лозова Рудка та села Цапівка. Однак прориву добровольців на цьому напрямі нібито поки що не було.

"Деякі телеграм-канали починають інтерпретувати цю інформацію як захід ДРГ і намагатися навести паніку на людей. Ніякого заходу не було. ФСБ, МНС та Міністерство оборони не підтверджують цю інформацію. Військові відпрацьовують. Змінюватиметься обстановка – відразу триматиму вас в курсі", — Написав Гладков.

ДРГ відступили з Богун-Городка

Як повідомляє 23 травня російське медіа Readovka з посиланням на свої джерела, група добровольців, яка проривалася до Богуна-Городка з боку Харківської області, була відкинута назад прикордонниками РФ.

"Наразі в Богун-Городку працюють міномети з бойовиків, що відійшли. Крім того, джерело зі Щетинівки повідомило Readovka, що стрілянину було чути навіть там — за 7 км від Богун-Городку. Зараз до сіл підійшли російські резерви", — сказано в повідомленні. .

Артилерія ЗС РФ знищила дві групи ДРГ

Російський військкор "Донецький стрінгер" повідомив, що артилерія Збройних сил Росії нібито знищила дві групи російських добровольців у Бєлгородській області.

За його словами, це було у ніч проти 23 травня. ДРГ нібито змушені були відступити з Козинки. Втім, згідно з останніми повідомленнями, бої у Козинці продовжуються.

"Зачистка триває, вона ускладнюється тим, що ЗСУ замінували узбіччя доріг та двори", — написав російський військкор.

Путін може обговорити ситуацію Бєлгородської області у п'ятницю

Як повідомили росЗМІ з посиланням на слова прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Володимир Путін на регулярній нараді з Радбезом РФ у п'ятницю може торкнутися теми атаки диверсантів на Бєлгородську область.

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці визволили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області. Повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії.

Також 23 травня росЗМІ повідомляли, що російські прикордонники запобігли спробі прориву ДРГ у районі села Богун-Городок. Населений пункт розташований за 35 км від Козинки.