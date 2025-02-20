"Знаем и готовимся": Федоров прокомментировал угрозу наступления на Запорожье

Руководитель ОВА Иван Федоров сообщил, что враг готовит наступление в Запорожской области. Однако, по его словам, у РФ нет сил, которые Украина не способна преодолеть.

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ВС РФ собираются наступать в Запорожской области, в регионе построили оборонительные сооружения и готовы встречать врага боем. Об этом в интервью "Укринформу" 20 февраля заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Враг имеет замысел на одном отдаленном от Запорожья направлении сделать попытку наступления — мы об этом знаем и готовимся. У врага очередной раз ничего не получится", — заверил он.

Руководитель ОВА сообщил, что сейчас об угрозе для города говорить нельзя. Российским оккупантам не хватает сил и средств для продвижения.

"Мы не можем сказать, что нет угрозы для Запорожья. Но ближайшие три месяца, полгода угрозы нет, потому что у врага нет сил — тех, которые бы мы не смогли преодолеть. Те защитники, которые защищают Запорожскую линию фронта — герои, которые через силу, усталость продолжают уничтожать врага", — подчеркнул он.

Федоров проинформировал, что за последний год оборонительных сооружений в регионе стало больше в сотню раз.

"Все оборонительные сооружения Запорожской области построены в четкой координации с военными. Мы должны четко понимать, когда строится большое количество оборонительных рубежей, то это строится база на 60-70%. Любое подразделение потом его совершенствует под себя, исходя из линии фронта. Поэтому оборонительные сооружения построены. Мы готовы", — добавил глава обладминистрации.

Напомним, в соцсетях сообщили, что во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области взорвали машину оккупационного чиновника. "Гастролер" из РФ, как известно, ответственный за контроль над дорожной инфраструктурой и фортификационными сооружениями.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов предположил, что в Украине возможно прекращение огня в 2025 году. По его словам, другой вопрос — насколько это будет надолго.