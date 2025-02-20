"Знаємо і готуємось": Федоров прокоментував загрозу наступу на Запоріжжя

Керівник ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог готує наступ у Запорізькій області. Однак, з його слів, у РФ немає сил, які Україна не здатна подолати.

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ЗС РФ збираються наступати у Запорізькій області, у регіоні побудували оборонні споруди й готові зустрічати ворога боєм. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" 20 лютого заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог має задум на одному віддаленому від Запоріжжя напрямку зробити спробу наступу – ми про це знаємо і готуємося. У ворога черговий раз нічого не вдасться", — запевнив він.

Керівник ОВА повідомив, що зараз про загрозу для міста говорити не можна. Російським окупантам бракує сил і засобів для просування.

"Ми не можемо сказати, що немає загрози для Запоріжжя. Але найближчі три місяці, пів року загрози немає, бо у ворога немає сил – тих, які б ми не змогли подолати. Ті захисники, які боронять Запорізьку лінію фронту – герої, які через силу, втому продовжують нищити ворога", — підкреслив він.

Федоров проінформував, що за останній рік оборонних споруд у регіоні побільшало в сотню разів.

"Всі оборонні споруди Запорізької області побудовані в чіткій координації з військовими. Ми маємо чітко розуміти, коли будується велика кількість оборонних рубежів, то це будується база на 60-70%. Будь-який підрозділ потім його вдосконалює під себе, виходячи з лінії фронту. Тому оборонні споруди побудовані. Ми готові", — додав голова обладміністрації.

Нагадаємо, у соцмережах повідомили, що у тимчасово окупованому Бердянську у Запорізькій області підірвали машину окупаційного чиновника. "Гастролер" з РФ, як відомо, відповідальний за контроль над дорожньою інфраструктурою та фортифікаційними спорудами.

Керівник ГУР Кирило Буданов припустив, що в Україні можливе припинення вогню у 2025 році. З його слів, інше питання — наскільки це буде надовго.