Попытается оккупировать до переговоров: эксперт назвал 4 города, на которых сосредоточится РФ (карты)

Основной театр боевых действий может быть перенесен. Оккупанты уже давят для этого на четырех отдельных отрезках фронта.

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Ситуация на Новопавловском направлении и в Кураховском кармане — тяжелая. Речь идет уже об оперативном окружении украинских подразделений. Об этом в эфире "Еспресо" 20 февраля сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

О наступлении ВС РФ — с 11:43

"Надо было принимать непопулярные решения по отходу из района Дачного, чтобы исключить оперативное окружение наших подразделений", — пояснил он.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Аналитик отметил, что там ВС РФ выравнивают линию фронта, но основной театр боевых действий, по его оценке, будет перенесен на Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Россияне попытаются до начала мирных переговоров выйти на админграницы Донецкой области и взять под контроль четыре ключевых промышленных города, которые остаются под контролем ВСУ, — Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка", — спрогнозировал Снегирев.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

По его словам, целью давления из Часового яра, фактически уже захваченного врагом, является выход на Константиновку. В то же время в случае с давлением на Торецком направлении (трасса Торецк-Константиновка) фактически речь идет о фланговом охвате позиций ВСУ.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Эксперт предупредил, что резкая активизация захватчиков на Купянском направлении направлена не столько на оккупацию города, сколько на продвижение вдоль Оскола к Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, буквально два дня назад ВС РФ активизировались и на Лиманском направлении, где имеют ударный кулак, чтобы выйти к той же агломерации.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Я назвал четыре отрезка фронта, которые имеют целью решение стратегической задачи — выход к этим городам", — подчеркнул он.

Снегирев пояснил, что Славянск интересует РФ не только в военном смысле, но и экономическом, ведь речь идет о крупнейших в Европе залежах сланцевого газа. До войны с Россией они должны были разрабатываться американскими компаниями, но потом произошло нападение.

"Вы думаете, случайность? Нет! Блокировали вопрос энергетической независимости Украины. Соответственно, сейчас м**кали будут прилагать максимум усилий, чтобы эти залежи сланцевого газа не перешли под контроль США", — заявил аналитик.

Он добавил, что первоочередная задача Украины — не ссориться с партнерами, а выстроить линию обороны, которая не позволит ВС РФ приблизиться к природным ископаемым.

Напомним, Россия запустила железную дорогу, которая соединяет вражеский Ростов с временно оккупированным Мариуполем. Впоследствии ветку планируют пустить в захваченный Крым.

20 февраля председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о замысле РФ по наступлению в регионе. Чиновник рассказал, есть ли угроза для Запорожья.