Спробує окупувати до переговорів: експерт назвав 4 міста, на яких зосередиться РФ (карти)

Основний театр бойових дій може бути перенесений. Окупанти вже тиснуть задля цього на чотирьох окремих відтинках фронту.

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Ситуація на Новопавлівському напрямку й у Курахівській кишені — важка. Йдеться вже про оперативне оточення українських підрозділів. Про це в ефірі "Еспресо" 20 лютого повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Про наступ ЗС РФ — з 11:43

"Треба було приймати непопулярні рішення щодо відходу з району Дачного, щоб унеможливити оперативне оточення наших підрозділів", — пояснив він.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Аналітик зазначив, що там ЗС РФ вирівнюють лінію фронту, але основний театр бойових дій, за його оцінкою, буде перенесений на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

"Росіяни спробують до початку мирних переговорів вийти на адмінкордони Донецької області й взяти під контроль чотири ключові промислові міста, які залишаються під контролем ЗСУ, — Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка", — спрогнозував Снєгирьов.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

З його слів, метою тиску з Часового яру, фактично вже захопленого ворогом, є вихід на Костянтинівку. Водночас у випадку з тиском на Торецькому напрямку (траса Торецьк-Костянтинівка) фактично йдеться про флангове охоплення позицій ЗСУ.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Експерт попередив, що різка активізація загарбників на Куп'янському напрямку спрямована не стільки на окупацію міста, скільки на просування вздовж Осколу до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Окрім того, буквально два дні тому ЗС РФ активізувались і на Лиманському напрямку, де мають ударний кулак, щоб вийти до тієї ж агломерації.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Я назвав чотири відтинки фронту, які мають на меті вирішення стратегічного завдання — вихід до цих міст", — підкреслив він.

Снєгирьов пояснив, що Слов’янськ цікавить РФ не лише у військовому сенсі, але й економічному, адже йдеться про найбільші в Європі поклади сланцевого газу. До війни з Росією вони мали розроблятися американськими компаніями, але потім відбувся напад.

"Ви думаєте, випадковість? Ні! Блокували питання енергетичної незалежності України. Відповідно, наразі м**калі будуть докладати максимум зусиль, щоб ці поклади сланцевого газу не перейшли під контроль США", — заявив аналітик.

Він додав, що першочергове завдання України — не сваритися з партнерами, а вибудувати лінію оборони, яка не дозволить ЗС РФ наблизитися до природних копалин.

Нагадаємо, Росія запустила залізницю, яка поєднує ворожий Ростов з тимчасово окупованим Маріуполем. Згодом гілку планують пустити до захопленого Криму.

20 лютого голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про задум РФ щодо наступу у регіоні. Чиновник розповів, чи є загроза для Запоріжжя.