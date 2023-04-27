Українці розробили новий військовий дрон MiniShark: розкрито характеристики (відео)

Модель зробили набагато меншою за попередника (Shark), що дозволить військовим носити БПЛА в рюкзаках і запускати з рук.

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Українська компанія Ukrspecsystems розробила нову модель безпілотника для військових під назвою MiniShark. Її вперше представили на виставці платформи Brave1, передає портал "Мілітарний".

MiniShark є невеликим безпілотним літаком довжиною 125 см, розмахом крил 2,6 метра і злітною масою до 5 кг. Саме компактні розміри відрізняють модель від старшого брата Shark і дозволяють військовим запускати його з рук. Крім того, MiniShark легко розбирається, а деталі вміщаються у двох солдатських рюкзаках.

Як стверджує Ukrspecsystems, новий БПЛА призначений для ведення розвідки та пошуку наземних цілей, які потім зможуть знищити артилерію, сухопутні війська або спеціальні підрозділи ЗСУ. Для цього він отримав оптично-електронну камеру із 10-кратним збільшенням.

MiniShark може літати протягом 2 годин у радіусі 35 км від оператора, розвиваючи швидкість до 120 км/год. Максимальна висота, на яку дрон може піднятися, становить 1 км, а робоча температура – від -15 до +45 градусів Цельсія. Приземляється літальний апарат, подібно до літака, але не використовує шасі.

В Ukrspecsystems повідомили, що інженери почали розробляти компактний БПЛА, отримавши запит на таку техніку від українських військових. Наразі модель проходить заводські випробування.

26 квітня в Україні запустили платформу Brave1, яка дозволить державі, бізнесу та військовим співпрацювати у сфері оборонних технологій. Кластер також має залучити до роботи інвесторів, благодійні фонди та медіа. За словами віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, за допомогою Brave1 підприємства зможуть отримувати державні контракти та запускати серійне виробництво.

У жовтні 2022 року Ukrspecsystems представила військовий безпілотник Shark, відмінною рисою якого стало зображення акулячої морди. Компанії вдалося розробити БПЛА за пів року після початку війни. Shark запускається за допомогою катапульти та веде розвідку на відстані до 60 км, передаючи зображення з високоякісної камери.

У грудні Ukrspecsystems модифікувала українські розвідувальні дрони Shark, додавши більш ємний акумулятор і більші крила. Завдяки цьому тривалість польоту збільшилася вдвічі — з 2 до 4 годин.