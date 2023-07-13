Минус $100 млн: дрон Shark помог ВСУ уничтожить российский Бук-М2 (видео)

Беспилотник стоит в среднем $100 тысяч и применяется на фронте для корректировки артиллерийского огня.

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Морские пехотинцы вместе с артиллеристами про помощи украинского дрона SHARK уничтожили зенитно-ракетный комплекс российских военных, стоимостью $100 миллионов. Соответсвующее видео было опубликовано на YouTube-канале 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

На видеокадрах видно, как российский Бук-М2 двигается по грунтовой дороге возле посадки. В это время его уже заметил беспилотный летальный аппарат украинцев SHARK. Беспилотник зафиксировал координаты, а морские пехотинцы передали их артиллеристам, которые метким ударом поразили технику оккупантов.

Бук-М2 остановился после удара, так как его ракеты начали детонировать и взлетать в небо. После этого он углубился в посадку, проехал несколько метров и заглох окончательно. Через несколько секунд весь зенитно-ракетный комплекс россиян охватил мощный огонь.

Отметим, что дрон SHARK который по внешнему виду напоминает океанскую акулу, морские пехотинцы получили в рамках проекта "ОКО ЗА ОКО" от волонтерской инициативы "Повернися живим". Главная задача этого беспилотника — корректировка артиллерийского огня. Один такой БПЛА стоит в среднем $100 тысяч. При этом он способен помочь артиллерии уничтожить военную технику, которая стоит миллионы долларов.

Напомним, в апреле 2023 года в рамках проекта "Око за Око" для ВСУ закупили 75 БПЛА: 50 основных и 25 для замены потерянных. Беспилотник предназначен для ведения разведки и передает видео оператору на расстоянии до 60 км. С его помощью военные могут находить российские позиции и вести по ним точный артиллерийский огонь, экономя снаряды.

А в марте 2023 года стало известно, что артиллеристы ВСУ получили украинские дроны Shark. Вместе с дронами волонтеры передали наземную станцию на базе автомобиля Torsus, которая позволит эффективно управлять БПЛА на передовой.