Оккупантам не спрятаться: как 75 украинских дронов Shark усилят ВСУ (видео)

Военным передадут 25 комплексов общей стоимостью 325 млн грн. БПЛА Shark могут летать на высоте до 2 км и передавать видео из глубокого тыла ВС РФ.

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Вооруженные силы Украины вскоре получат от волонтеров 25 авиационных комплексов Shark, которые помогут бороться с оккупантами. Об этом в Facebook отчитался благотворительный фонд "Повернись живим".

За пять месяцев волонтерам и компании "ОККО" в рамках проекта "Око за Око" удалось собрать 325 млн грн, которых хватит на покупку 25 комплексов. Каждый из них включает в себя два беспилотных аппарата, пусковую установку и станции управления на базе грузовиков Torsus от Pulsar Expo. Таким образом украинские военные получат 75 БПЛА: 50 основных и 25 для замены потерянных.

Дроны Shark производит украинская компания Ukrspecsystems. Беспилотник предназначен для ведения разведки и передает видео оператору на расстоянии до 60 км. С его помощью военные могут находить российские позиции и вести по ним точный артиллерийский огонь, экономя снаряды.

Дрон оснащен камерой с 30-кратным оптическим и 90-кратным цифровым зумом, а также системой стабилизации изображения и противотуманной технологией. На борту также установлено программное обеспечение для захвата и отслеживания целей, значительно упрощающее работу операторов.

Одним из главных преимуществ Shark разработчики называют хорошую защиту от средств радиоэлектронной борьбы, а также инерциальную систему, позволяющую вернуться на базу даже в случае подавления. Запускается БПЛА с помощью катапульты, а приземляется на парашюте.

Продолжительность полета у модели составляет около 4 часов, и пока один аппарат из комплекса выполняет боевые задачи — второй заряжается. Модернизированная машина Torsus позволяет не только управлять БПЛА, но и подзаряжать их от аккумулятора.

Характеристики Shark:

вес — 12,5 кг;

максимальная высота — 2 км;

максимальная дальность полета — более 300 км;

время полета — более 3,5 ч;

дальность связи — 60 км.

В марте в рамках проекта "Око за Око" дроны Shark уже получило одно из артиллерийских подразделений ВСУ. Военные высоко оценили качество беспилотного комплекса от украинского производителя.

Компания Ukrspecsystems представила разведывательные дроны Shark в октябре 2022 года. Инженеры начали разрабатывать их уже после начала полномасштабного вторжения и справились примерно за полгода. Отличительной чертой аппарата они сделали рисунок в носовой части в виде морды акулы.