Окупантам не сховатися: як 75 українських дронів Shark посилять ЗСУ (відео)

Військовим передадуть 25 комплексів загальною вартістю 325 млн грн. БПЛА Shark можуть літати на висоті до 2 км і передавати відео з глибокого тилу ЗС РФ.

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Збройні сили України отримають від волонтерів 25 авіаційних комплексів Shark, які допоможуть боротися з окупантами. Про це у Facebook звітував благодійний фонд "Повернись живим".

За п'ять місяців волонтерам і компанії "ОККО" в межах проєкту "Око за Око" вдалося зібрати 325 млн грн, яких вистачить на купівлю 25 комплексів. Кожен із них включає два безпілотних апарати, пускову установку та станції управління на базі вантажівок Torsus від Pulsar Expo. Так українські військові отримають 75 БПЛА: 50 основних і 25 для заміни втрачених.

Дрони Shark виробляє українська компанія Ukrspecsystems. Безпілотник призначений для ведення розвідки та передає відео оператору на відстані до 60 км. Із його допомогою військові можуть знаходити російські позиції та вести по них точний артилерійський вогонь, заощаджуючи снаряди.

Дрон оснащений камерою з 30-кратним оптичним і 90-кратним цифровим зумом, а також системою стабілізації зображення та протитуманною технологією. На борту також встановлено програмне забезпечення для захоплення та відстеження цілей, що значно спрощує роботу операторів.

Однією з головних переваг Shark розробники називають гарний захист від засобів радіоелектронної боротьби, а також інерційну систему, що дозволяє повернутися на базу навіть у разі придушення. Запускається БПЛА за допомогою катапульти, а приземляється на парашуті.

Тривалість польоту в моделі становить близько 4 годин, і поки один апарат із комплексу виконує бойові завдання — другий заряджається. Модернізована машина Torsus дозволяє не тільки керувати БПЛА, але й заряджати їх від акумулятора.

Характеристики Shark:

вага — 12,5 кг;

максимальна висота — 2 км;

максимальна дальність польоту — понад 300 км;

час польоту — понад 3,5 год;

дальність зв'язку — 60 км.

У березні в межах проєкту "Око за Око" дрони Shark вже одержав один із артилерійських підрозділів ЗСУ. Військові високо оцінили якість безпілотного комплексу українського виробника.

Компанія Ukrspecsystems представила розвідувальні дрони Shark у жовтні 2022 року. Інженери почали розробляти їх уже після початку повномасштабного вторгнення та впоралися приблизно за пів року. Відмінною рисою апарата вони зробили малюнок у носовій частині у вигляді морди акули.