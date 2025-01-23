Жінка обмінялась дешевими подарунками й забезпечила себе до кінця життя (фото)

25-річна американка Емілі Гікокс розповіла, що витратить приз на інвестиції, купівлю нової машини, погашення боргу перед двоюрідним братом та допомогу батькам.

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Емілі Гікокс з американського штату Індіана святкувала свій день народження у колі родичів. Щоб якось розважитись, сімейство вирішило пограти у "білих слонів". Учасники цієї гри дарують одне одному презенти, а потім обмінюються ними. Таким чином в руках іменинниці з’явився виграшний лотерейний білет, який забезпечив її до кінця життя. Про це йдеться у пресрелізі Michigan Lottery.

Щасливий випадок

За словами Гікокс, на святі вона отримала ліхтарик від свого батька, а тому дістався лотерейний білет. Чоловік хотів повернути ліхтарика, тому віддав дочці білет. Побачивши суму виграшу — 500 тисяч доларів, жінка спершу не могла повірити своїм очам.

Емілі Гікокс виграла в лотерею пів мільйона доларів Фото: Michigan Lottery

"Я зішкрябала захисне покриття і подумала, що виграла 50 тисяч доларів. Потім завантажила застосунок Мічиганської лотереї й створила обліковий запис, щоб перевірити білет на сканері. Коли побачила зайвий нуль, то оніміла!" — додала вона.

25-річна американка сказала, що витратить приз на інвестиції, купівлю нової машини, погашення боргу перед двоюрідним братом та допомогу батькам.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на 500 тисяч доларів.