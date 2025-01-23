Женщина обменялась дешевыми подарками и обеспечила себя до конца жизни (фото)

25-летняя американка Эмили Гикокс рассказала, что потратит приз на инвестиции, покупку новой машины, погашение долга перед двоюродным братом и помощь родителям.

Related video

Эмили Гикокс из американского штата Индиана праздновала свой день рождения в кругу родственников. Чтобы как-то развлечься, семейство решило поиграть в "белых слонов". Участники этой игры дарят друг другу презенты, а затем обмениваются ими. Таким образом в руках именинницы появился выигрышный лотерейный билет, который обеспечил ее до конца жизни. Об этом говорится в пресс-релизе Michigan Lottery.

Счастливый случай

По словам Гикокс, на празднике она получила фонарик от своего отца, а тому достался лотерейный билет. Мужчина хотел вернуть фонарик, поэтому отдал дочери билет. Увидев сумму выигрыша — 500 тысяч долларов, женщина сначала не могла поверить своим глазам.

Эмили Хикокс выиграла в лотерею полмиллиона долларов Фото: Michigan Lottery

"Я соскребла защитное покрытие и подумала, что выиграла 50 тысяч долларов. Затем загрузила приложение Мичиганской лотереи и создала учетную запись, чтобы проверить билет на сканере. Когда увидела лишний ноль, то потеряла дар речи!" — добавила она.

25-летняя американка сказала, что потратит приз на инвестиции, покупку новой машины, погашение долга перед двоюродным братом и помощь родителям.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

А вот 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на 500 тысяч долларов.