Минимум $1 млрд в месяц: Зеленский рассказал, во сколько обойдется закупка оружия у США

Украине нужно каждый месяц от Европы минимум $1 млрд, чтобы закупать американское оружие и продолжать воевать с Россией.

Related video

Норвегия может сыграть важную роль в гарантиях безопасности Украины в сфере противовоздушной обороны и морской безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Йонас Гар Стере подтвердил, что Норвегия и Германия профинансируют закупку двух зенитно-ракетных систем Patriot и ракет-перехватчиков для них.

Норвегия также присоединилась к новой программе стран НАТО под названием PURL, цель которой — закупки оружия у США для последующей передачи ВСУ.

"Надеемся, что примеру помощи Норвегии последуют и другие страны, в частности, Скандинавские государства", — добавил Зеленский.

Стере обещает в 2026 году сохранить такой же уровень помощи Украине. Часть денег производства дронов в Украине, включая дальнобойные модели.

Зеленский подчеркнул, что дальнобойные беспилотники "должны стать одним из факторов принуждения России к миру".

Премьер-министр Норвегии убежден, что именно украинская армия будет самой основной и важной гарантией безопасности для Украины в будущем.

Напомним, Зеленский недавно сообщил о положительных новостях на Донбассе. ВСУ освободили от оккупантов села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

В Штатах ранее допустили урегулирование территориального вопроса между Украиной и Россией. Президент США Дональд Трамп настаивает на скорой сделке между воюющими странами.