Мінімум $1 млрд на місяць: Зеленський розповів, у скільки обійдеться закупівля зброї у США

Україні потрібно щомісяця від Європи мінімум $1 млрд, щоб закуповувати американську зброю і продовжувати воювати з Росією.

Норвегія може зіграти важливу роль у гарантіях безпеки України у сфері протиповітряної оборони та морської безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Києві з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Йонас Гар Стере підтвердив, що Норвегія і Німеччина профінансують закупівлю двох зенітно-ракетних систем Patriot і ракет-перехоплювачів для них.

Норвегія також приєдналася до нової програми країн НАТО під назвою PURL, мета якої — закупівлі зброї у США для подальшої передачі ЗСУ.

"Сподіваємося, що за прикладом допомоги Норвегії підуть й інші країни, зокрема, Скандинавські держави", — додав Зеленський.

Стере обіцяє у 2026 році зберегти такий самий рівень допомоги Україні. Частина грошей виробництва дронів в Україні, включно з далекобійними моделями.

Зеленський наголосив, що далекобійні безпілотники "мають стати одним із чинників примусу Росії до миру".

Прем'єр-міністр Норвегії переконаний, що саме українська армія буде найосновнішою і найважливішою гарантією безпеки для України в майбутньому.

