Багаторівневі гарантії: яким може бути новий план безпеки для України, — аналітик

Після зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі увага зосередилася на тому, як можна забезпечити гарантії безпеки для України в разі укладення мирної угоди.

Київ ставиться до подібних обіцянок обережно, пише старший науковий співробітник Інституту Хадсона Люк Коффі. Досвід Будапештського меморандуму 1994 року, порушеного Росією 2014-го, залишається застереженням. Тому розглядається багаторівневий підхід, здатний об'єднати зусилля США, Європи та міжнародних організацій.

Перший рівень — міжнародна спостережна місія

Пропонується створення цивільної місії, яка патрулює обидва боки лінії окупації. Вона могла б працювати під егідою Організації тюркських держав (Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Узбекистан) або Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, що підвищило б довіру сторін і стабілізувало б режим припинення вогню.

Другий рівень — європейська військова коаліція

Європейські союзники — Велика Британія, Франція, Канада, Туреччина та інші — можуть сформувати коаліцію для ротаційного розміщення військ на території України. Планується також повітряне патрулювання з баз у Польщі та Румунії, а також контроль Чорного моря.

Третій рівень — участь США

Хоча Трамп унеможливлює розміщення американських військ в Україні, Вашингтон може підтримати Київ через розвідку, повітряне та морське патрулювання, дозаправлення в повітрі та швидкі сили реагування за межами країни. Окремий напрям — відновлення Програми партнерства Національної гвардії США з Україною (National Guard State Partnership Program with Ukraine), призупиненої 2022 року.

Важливо

Мінімум $1 млрд на місяць: Зеленський розповів, у скільки обійдеться закупівля зброї у США

Ще одним важливим напрямком є військово-промислове співробітництво, оскільки доступ до передових інновацій зміцнить внутрішній потенціал України. Так ЗСУ стануть головним гарантом безпеки країни.

Четвертий рівень — зближення з НАТО та ЄС

Україна могла б брати участь у Силах реагування НАТО, а Альянс може створити структуру для здобуття бойового досвіду та організувати тренувальну місію в Яворові.

"Спільна навчальна місія ЄС та України в Яворівському центрі бойової підготовки на заході України мала б важливе символічне та практичне значення, навіть якби вона була скромною за масштабом", — наголосив Коффі.

П'ятий рівень — зміцнення східного флангу НАТО

Збереження американських військ у Європі, розширення ядерної присутності (включно з Польщею) і посилення передового базування мають слугувати стримувальним чинником проти Росії.

Водночас аналітик зазначає, що багаторівневий план не є ідеальним, але може стати тимчасовим рішенням до повноцінного членства України в НАТО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий долучитися до гарантій безпеки для України, однак більше не фінансуватиме її напряму. Глава Білого дому наголосив, що основна роль у цьому питанні належатиме європейським партнерам.