Киев уверен в том, что ВСУ — самый надежный сдерживающий фактор агрессии России. Запад лишь обещает гарантии безопасности без конкретики.

Необходимо привлечь миллиарды долларов на закупку оружия и сделать ВСУ настоящей опорой для послевоенного урегулирования. Об этом пишет газета The New York Times.

Основой данных планов станет новая система закупок НАТО, которая использует европейские деньги для закупки американского оружия и его отправки Украине. Президент Владимир Зеленский надеется на ежемесячную закупку оружия на $1 млрд, уделяя особое внимание зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Киев делает ставку на бурно развивающуюся национальную оборонную промышленность. Беспилотники уже поставлены на поток, сейчас разрабатывается более мощное оружие.

В августе Украина заявила о начале производства первой крылатой ракеты большой дальности. Речь идет об FP-5 "Фламинго" от британской компании Fire Point. Эксперты утверждают, что именно дальнобойное вооружение станет мощным сдерживающим фактором для Кремля.

"Массовое ударное оружие, такое как "Фламинго", будет самой надежной гарантией безопасности Украины в послевоенном европейском порядке", — сказал Фабиан Хоффманн, эксперт по вооружениям из Университета Осло.

Европейским странам может быть трудно поддерживать нужный уровень финансирования потребностей Украины. ВСУ в свою очередь нелегко решить проблему нехватки личного состава.

Очевидно, что даже если украинская армия увеличится в количестве, она никогда не сравнится по этому показателю с российской. Из-за этого Киев считает производство современного оружия необходимым условием долгосрочного выживания.

"Когда у нас будут сотни баллистических ракет, способных поражать цели в Москве, это будет совсем другая игра", — уверен Максим Скрипченко, президент Центра трансатлантического диалога, исследовательской группы в Киеве.

Напомним, Украина 25 августа заявила о наличии новой улучшенной ракеты "Нептун" с большей дальностью поражения. Ее условное обозначение — "Длинный Нептун".

США разрешили Украине закупать дальнобойное вооружение ERAM для тактической авиации. Вероятно, Киев получит более 3300 крылатых ракет.