Україна не вірить гарантіям безпеки Заходу: Київ покладається на сильну армію і ракети, — NYT

Київ упевнений у тому, що ЗСУ — найнадійніший стримувальний фактор агресії Росії. Захід лише обіцяє гарантії безпеки без конкретики.

Необхідно залучити мільярди доларів на закупівлю зброї і зробити ЗСУ справжньою опорою для післявоєнного врегулювання. Про це пише газета The New York Times.

Основою цих планів стане нова система закупівель НАТО, яка використовує європейські гроші для закупівлі американської зброї та її відправки Україні. Президент Володимир Зеленський сподівається на щомісячну закупівлю зброї на $1 млрд, приділяючи особливу увагу зенітно-ракетним комплексам Patriot.

Київ робить ставку на національну оборонну промисловість, що бурхливо розвивається. Безпілотники вже поставлені на потік, зараз розробляється більш потужна зброя.

У серпні Україна заявила про початок виробництва першої крилатої ракети великої дальності. Йдеться про FP-5 "Фламінго" від британської компанії Fire Point. Експерти стверджують, що саме далекобійне озброєння стане потужним стримувальним фактором для Кремля.

"Масова ударна зброя, така як "Фламінго", буде найнадійнішою гарантією безпеки України в повоєнному європейському порядку", — сказав Фабіан Хоффманн, експерт з озброєнь з Університету Осло.

Європейським країнам може бути важко підтримувати потрібний рівень фінансування потреб України. ЗСУ зі свого боку нелегко розв'язати проблему нестачі особового складу.

Очевидно, що навіть якщо українська армія збільшиться в кількості, вона ніколи не зрівняється за цим показником із російською. Через це Київ вважає виробництво сучасної зброї необхідною умовою довгострокового виживання.

"Коли у нас будуть сотні балістичних ракет, здатних вражати цілі в Москві, це буде зовсім інша гра", — упевнений Максим Скрипченко, президент Центру трансатлантичного діалогу, дослідницької групи в Києві.

Нагадаємо, Україна 25 серпня заявила про наявність нової поліпшеної ракети "Нептун" з більшою дальністю ураження. Її умовне позначення — "Довгий Нептун".

США дозволили Україні закуповувати далекобійне озброєння ERAM для тактичної авіації. Імовірно, Київ отримає понад 3300 крилатих ракет.