Плавучий "сонячний острів" генеруватиме понад 2000 МВт*год на рік: де його встановили

Очікується, що новий енергетичний проєкт дасть змогу уникнути викиду близько 1125 тонн вуглецю, що дорівнює висадці 6 800 дерев.

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Компанія TotalEnergies ENEOS успішно завершила установку проєкту плавучої сонячної фотоелектричної системи потужністю 1,8 МВт у Таїланді для компанії S. Kijchai Enterprise, таїландського виробника деревних плит. Про це TotalEnergies ENEOS повідомила у пресрелізі на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що нова сонячна система включає понад 3000 модулів і здатна щорічно генерувати близько 2650 МВт-год відновлюваної електроенергії. Це може скоротити вуглецевий слід S. Kijchai Enterprise приблизно на 1125 тонн викидів CO2, що еквівалентно посадці близько 16 800 дерев.

Очікується, що "сонячний острів" забезпечуватиме компанію S. Kijchai Enterprise енергією протягом наступних 12 років. Старший віцепрезидент S. Kijchai Enterprise у Таїланді Харнсірі Сангвонгкіт наголосив, що цей проєкт дасть змогу не тільки скоротити вуглецевий слід компанії, а й заощадити кошти.

"Ця плавуча сонячна система підкреслює нашу прихильність до сталого розвитку і демонструє нашу здатність використовувати рішення в галузі чистої енергії", — заявив Харнсірі Сангвонгкіт.

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У пресрелізі також йдеться про те, що група ENEOS управляє сонячними електростанціями в Японії та бере участь у проєктах з поновлюваних джерел енергії в США, Австралії, В'єтнамі та Тайвані. Крім того, ENEOS бере активну участь у проєктах із виробництва електроенергії з використанням біомаси, гідроелектроенергії, енергії вітру тощо.

Нагадаємо, італійський стартап Saipem запустив перший модульний плавучий прототип сонячної електростанції XolarSurf, який може працювати в екстремальних умовах.

Зі свого боку Китай збирається вперше випробувати в Жовтому морі фотоелектричну платформу Yellow Sea No. 1, стійку до впливу морських хвиль.