Рекордна ефективність: вчені створили сонячний елемент, що вирішує важливу проблему

За словами вчених, їм вдалося вирішити проблему падіння ефективності перовскітних тандемних сонячних елементів під час масштабування.

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Міжнародна група дослідників під керівництвом китайського Нанкінського університету виготовила повністю перовскітний тандемний сонячний елемент площею 1,05 кв. см і ефективністю 28,2%. Про це пише портал pv magazine.

Дослідник Юруї Ванг зазначив, що його команда зосередилася на проблемі зниження ефективності, яку демонструють повністю перовскітні тандемні сонячні елементи в процесі масштабування з 0,05 см2 до 1 см2. Завдання полягало в тому, щоб виготовити високоефективні перовскітні тандемні сонячні елементи великої площі.

У результаті дослідження було отримано верхній осередок з напругою розімкненого ланцюга 1,35 В, ККД 20,5% і енергетичною смугою пропускання 1,77 еВ у масштабі кв. см. Команда з'єднала її з вузькосмуговим перовскітним субосередком, створивши повністю перовскітний тандемний осередок площею 1,05 кв. см із сертифікованим ККД 28,2%.

Науковці підкреслили, що досягнута ефективність є рекордною для повністю перовскітних тандемних комірок такого розміру. Результат був підтверджений Японською лабораторією електробезпеки та екологічних технологій (JET).

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За словами дослідників, це досягнення "демонструє важливість обробки верхнього контакту перовскіту та ЕТЛ для збільшення масштабів перовскітних сонячних елементів". Технологію розвиватиме компанія Renshine Solar — стартап, заснований співавтором дослідження Хайреном Таном.

"Нашою кінцевою метою буде досягнення вищої ефективності, більшої площі, більшої стабільності та нижчої вартості тандемних пристроїв", — зазначив Юруї Ванг.

Нагадаємо, дослідники розробили новий фотоелемент з ефективністю 31,2%, який складається з тандемного композиту перовскіт-кремній і може стати основою для більш ефективних сонячних панелей.

Також повідомлялося, що іспанські вчені розробили "сонячну цеглу", з'єднавши текстильну керамічну технологію (TCT) і перовскітні фотоелектричні елементи.