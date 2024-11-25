"Беспроигрышный вариант": огромная солнечная станция обеспечит энергией 80 000 домов

Компания Ørsted не только создала свою крупнейшую солнечную электростанцию, но и помогла создать заповедник для сохранения редких ландшафтов.

Датская компания Ørsted построила свою самую большую солнечную электростанцию Mockingbird Solar Center в округе Ламар, штат Техас. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте компании.

Сообщается, что Mockingbird Solar Center мощностью 468 МВт будет обеспечивать электроэнергией 80 000 домов и предприятий в Техасе, обеспечивая дополнительную мощность, необходимую для питания сети ERCOT.

Кроме того, компания заявила о передаче 385 гектаров земли всемирной экологической организации The Nature Conservancy (TNC) для сохранения природы. В результате будет создан заповедник Smiley Meadow Preserve, где будет сохраняться жизненно важная среда обитания высокотравных прерий, включающих более 400 видов трав и полевых цветов.

Директор программы стратегии защиты земель в The Nature Conservancy Дэвид Безансон подчеркнул, что местные прерии — это самые редкие ландшафты, оставшиеся в Техасе. По его словам, их настолько мало, что многие люди никогда их не видели.

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"Этот проект и партнерство — то, чем может гордиться каждый в нашем сообществе. Сохранение естественной среды обитания и производство чистой энергии — это беспроигрышная вариант, и мы ценим усилия Ørsted по получению энергии от местных предприятий и поддержке нашей местной экономики", — добавил мэр Парижа (штат Техас) Михир Панкадж.

В пресс-релизе говорится, что строительство электростанции Mockingbird Solar Center создало более 550 рабочих мест, и проект будет поддерживаться долгосрочным персоналом по эксплуатации и обслуживанию.

Напомним, китайская компания CHN Energy запустила в Ордосе солнечную электростанцию Mengxi Lanhai мощностью 3 ГВт, которая стала второй по величине в мире.

Также сообщалось, что французская компания Voltalia SA и египетское подразделение Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) объединили усилия для замены устаревшей ветряной электростанции Zafarana в Египте ветро-солнечным комплексом мощностью около 3 ГВт.