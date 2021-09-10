Оргазм от насморка и перевернутые носороги: за что присуждалась Шнобелевская премия в этом году

Необычные достижения в области науки ежегодно награждают на этой альтернативой Нобелевской премии.

Насколько хорошо борода смягчает удары по лицу, преимущества транспортировки носорогов вверх ногами и оргазм в качестве противоотечного средства для носа – за эти и другие исследования ученые получили награды во время церемонии вручения Шнобелевской премии, сообщает The Guardian

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Шнобелевские премии получают необычные достижения в науке, которые сначала заставляют людей смеяться, а только затем думать. На 31-й церемонии, которая проводилась онлайн, а не как обычно в Гарвардском университете, лауреаты Нобелевской премии вручили 10 шнобелевских наград ученым из 24 стран.

По словам Марка Абрахамса, редактора журнала Annals of Improbable Research, главного спонсора мероприятия, второй год подряд церемония проводится онлайн из-за пандемии коронавируса.

Шнобелевская премия мира

Эту премию получил Дэвид Кэрриер, профессор биологии Университета шатат Юта, США. Он и его коллеги хотели проверить гипотезу о том, что у мужчин появилась борода, чтобы защитить свое лицо в кулачных боях. Чарльз Дарвин предполагал, что борода эволюционировала "как украшение, очаровывающее или возбуждающее противоположный пол", а Кэрриер обнаружил доказательства защитных свойств бороды. Бросая тяжести на материал, похожий на кость, покрытый овечьей шерстью, он пришел к выводу, что кожа, покрытая волосами поглощает гораздо больше энергии, чем гладкая кожа. По словам ученого борода не обеспечивает надежную защиту, она немного защищает кости и кожу.

Шнобелевская премия по экономике

Ее получил Павло Блаватский, профессор бизнес-школы Монпелье во Франции. Он использовал алгоритм компьютерного зрения и фотографии политиков, чтобы доказать, что ожирение "сильно коррелирует" с национальной коррупцией.

Шнобелевская премия по физике

Эту награду получило исследование, объясняющее, почему пешеходы не сталкиваются постоянно друг с другом, а другую премию получило исследование, объясняющее почему они иногда все таки сталкиваются.

Шнобелевская премия по энтомологии

Ее получил бывший военный ВМС США Джон А. Малреннан за уничтожение тараканов на подводных лодках с помощью высокоэффективного фосфорорганического инсектицида.

Шнобелевская премия за транспортировку

Эту премию получили ученые, которые доказали, что перевозить носорогов лучше вверх ногами по воздуху, чем переносить их на боку на земле.

Шнобелевская премия по экологии

Этой премией было отмечено исследование бактерий, живущих на жевательной резинке, прилипшей к тротуарам. Исследователи из испанского университета определили, что уже пережеванная жевательная резинка, которая была приклеена к тротуару в течение трех месяцев, кишит вредными бактериями.

"Наши результаты имеют значение для широкого круга дисциплин, включая судебно-медицинскую экспертизу и борьбу с инфекционными заболеваниями", — говорят Лейла Сатари, Альба Гильен, Анжела Видал-Верду и Мануэль Поркар из Университета Валенсии.

Шнобелевская премия по биологии

Ее получила Сюзанна Шетц из Университета Лунда в Швеции за ее обширную работу над изучением мурлыканья и мяуканья, и других звуков, которые составляют кошачье общение.

Шнобелевская премия по медицине

Кем Булут из Германии и его коллеги получили премию за исследования, которые показывают, что секс с оргазмом является эффективным противоотечным средством для носа.

Пары, которые согласились принять участие в исследовании, использовали устройство для измерения потока воздуха проходящего через нос перед сексом, сразу после сексуальной кульминации и в определенные моменты после этого. По мнению ученых, секс был так же эффективен при очищении заложенного носа, по крайней мере, на час, как и обычные препараты.

По словам Булута, не совсем ясно, как секс может помочь очистить нос, но ученый считает, что здесь действуют ряд факторов.

"Я думаю, что оргазм сопровождается смесью возбуждения, физических упражнений и гормональных изменений", — говорит он.

Шнобелевская премия по химии

Ее получил Джонатан Уильямс из Института химии Макса Планка за изучение того, как запахи, выделяемые кинозрителями, меняются в зависимости от того, что они видят на экране: сцены насилия, смешные ситуации, напряженные моменты и т.д.

По словам Абрахамса, следующую церемонию вручения Шнобелевской премии хотелось бы провести в ее традиционном месте — Театре Сандерса Гарвардского университета, но многое зависит от ситуации с пандемией коронавируса.