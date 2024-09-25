Волшебных мест, где люди живут более 100 лет, не существует: ученый опроверг теорию

Лауреат Шнобелевской премии разоблачил "голубые зоны" планеты, где люди якобы живут исключительно долго — тому есть объяснение.

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С тех пор как появилась теория о существовании так называемых "голубых зон" на Земле — мест, где люди имеют более высокие шансы прожить до 100 лет и больше — ученые пытаются разгадать загадку успеха этих регионов. Некоторые связывали исключительное долголетие с местным воздухом, другие — с диетой, но новое исследование лауреата Шнобелевской премии и вовсе ставит под сомнение существование таких зон, пишет IFLScience.

Согласно новому препринту доктора Сола Джастина Ньюмана Центра лонгитюдных исследований UCL, который получил первую в истории Шнобелевскую премию по демографии за свою работу с данными о старейших людях мира, на самом деле "голубых зон", обеспечивающих долголетие, попросту не существует. Ученый связывает столь высокие показатели продолжительности жизни в отдельных регионах с канцелярскими ошибками, мошенничеством с пенсиями и отсутствием свидетельств о рождении.

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Результаты нового исследования разбивают в пух и прах идею о том, что на планете существуют "голубые зоны", где люди живут значительно дольше. Авторы уверяет, что прошлые исследования демографии экстремально пожилых людей имели множество фундаментальных недостатков, что привело к искажению результатов.

В результате работа Ньюмана нанесла значительный удар по популярной во всем мире теории о том, что существуют "волшебные регионы", где проживает необычно высокая концентрация крайне пожилых людей. Предыдущие исследования предполагали, что в список "голубых зон" входят:

Лома-Линда в Калифорнии;

Окинава в Японии;

Сардиния в Италии;

Никойя в Коста-Рике;

Икария в Греции.

В предыдущих исследованиях "голубых зон" планеты ученые, как правило, сосредотачивались на том, чтобы разгадать секрет исключительного долголетия местных жителей. Однако в своей работе Ньюман пришел к выводу, что ответ не столько связан с каким-либо конкретным фактором образа жизни, сколько с сомнительными данными.

Отметим, что результаты исследования Ньюмана были опубликованы в виде препринта и еще ожидают рецензирования. И все же, результаты указывают на то, что самые высокие показатели достижения старости прогнозируются тремя основными факторами:

высокая бедность;

отсутствие свидетельств о рождении;

меньшее количество 90-летних.

Таким образом бедность приводит к большему давлению, а в последствии и к пенсионным мошенничествам. В то же время введение свидетельств о рождении в отдельных штатах связано с сокращением числа записей о сверхдолгожителях на 69–82%.

Более того, результаты работы Ньюмана также ставят под сомнение якобы подтвержденные случаи исключительного долголетия, в том числе и возраст старейшего мужчины в мире, у которого, по-видимому, три разных дня рождения.

Авторы исследования также приводит доказательства того, что недавно в "голубых зонах" был обнаружен ряд ошибок. Например, в 1997 году 32 000 итальянских граждан претендовали на пенсию, будучи мертвыми. В 2008 году 42% костариканцев в возрасте 99 и более лет неправильно указали свой возраст во время переписи в 2000 году. В результате, после внесения правок "голубая зона" Никойи в Коста-Рике сократилась на 90%, а высокая продолжительность жизни резко упала "почти до самой низкой".

В 2010 году исследователи обнаружили, что более 230 000 японских долгожителей пропали без вести или оказались воображаемыми, или были результатом канцелярских ошибок. В некоторых случаях они были действительно мертвы.

Более того, Ньюман утверждает, что даже сам анализ исключительного долголетия, по сути, оказался довольно подозрительным. Например, диета из овощей и батата была определена как потенциальный корень жителей голубой зоны Окинавы. Но правительство Японии заявило, что жители Окинавы едят меньше всего овощей и батата в стране, и у них также самые высокие индексы массы тела.

Отметим, что это не первый раз, когда доктор Ньюман опровергает резонансные исследования. Например, ранее он опроверг результаты работы ученых 2016 года, предполагающее определенное ограничение продолжительности жизни человека.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи выявили 9 основных условий долголетия.