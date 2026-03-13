Треба визначитися, чи громадянин ти: Жорін закликав забрати право голосу в "ухилянтів"

Україна повинна бути більш жорсткою по відношенню до порушення військового обліку. Натомість армія повинна демонструвати, що готова ефективно використовувати людей.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, коментуючи виданню Telegraf ситуацію з мобілізацією.

Зокрема, військовослужбовець обурився, що в Україні немає стабільної позиції щодо врегулювання питання порушників військового обліку.

"У нас це відбувається якось хвилями: то ми послаблюємо, відкриваємо кордони, то закриваємо. Але має бути чітка позиція держави: всі мають бути нормально обліковані. Армія, зі свого боку, має показати, що готова ефективно використовувати людей, а не просто, як наш противник, їх використовувати. І це буде серйозною мотивацією", — заявив він.

При цьому він пропонує карати порушників військового обліку більш жорстоко. Зокрема, він пропонує застосовувати соціальні та економічні обмеження до "ухилянтів".

"Я б, у тому числі, і право голосувати у цих людей забирав. Треба визначитися: ти громадянин цієї країни чи ні. Мати тільки права і не мати обов’язків — так не буває", — сказав Жорін.

Жорін пропонує не запроваджувати більш жорсткі покарання для СЗЧ

Окремо заступник Третього армійського корпусу розповів, що вважає некоректним порівнювати статусів порушників військового обліку і СЗЧ. Тож законопроєкти щодо відповідальності мають бути різними.

На його думку, не потрібно "затягувати гайки" стосовно СЗЧ.

"Я бачив СЗЧ, дуже багато спілкувався з такими людьми, які з інших підрозділів переводилися до нас (коли така можливість була), і можу впевнено сказати: немає такого покарання, яке б лякало або змінило думку того, хто прийняв рішення йти в СЗЧ. Обирати між тим, щоб умовно загинути під керівництвом некомпетентного командира або, можливо, посидіти в тюрмі — очевидно, людина обере другий варіант. Тим паче що можуть посадити, а можуть і ні. Я не вірю, що більш жорсткі покарання для СЗЧ призведуть до якихось результатів", — сказав він.

