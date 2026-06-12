Мобілізація по-новому: до 50% посад штурмовиків і піхотинців заповнять іноземцями, — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про відкриття ринку рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів. Мета полягає в тому, щоб до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців були заповнені іноземцями.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

За його словами, такий крок має допомогти посилити підрозділи та зберегти життя українських військових на фронті.

Також Федоров повідомив про початок поступового звільнення зі служби військовослужбовців, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових завданнях. За його словами, цей процес стартує до кінця року.

“Це лише перший етап масштабної трансформації. Другий — комплексна трансформація процесу рекрутингу й мобілізації”, — заявив Федоров.

Міністр наголосив, що Україна будує армію зі зрозумілими правилами та повагою до військових.

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“Життя людини — найбільша цінність. І наше головне завдання — зробити все можливе для збереження життя військового на передовій”, — сказав він.

За словами Федорова, саме така армія має забезпечити Україні сильну позицію для завершення війни.

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Також повідомлялося, що Міністерство економіки зобов’язало компанії до 1 вересня 2026 року підтвердити статус критично важливих. Про це розповів міністр економіки Олексій Соболєв. Для адаптації до нових правил бізнесу надали тримісячний перехідний період.