Мобилизация по-новому: до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев займут иностранцы, — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об открытии рынка набора иностранцев для укрепления боевых подразделений. Цель состоит в том, чтобы до 30–50 % должностей штурмовиков и пехотинцев были заняты иностранцами.

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

По его словам, такой шаг должен помочь укрепить подразделения и спасти жизни украинских военных на фронте.

Также Федоров сообщил о начале постепенного увольнения со службы военнослужащих, которые дольше всех находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых заданиях. По его словам, этот процесс начнется до конца года.

"Это лишь первый этап масштабной трансформации. Второй — комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации", — заявил Федоров.

Министр подчеркнул, что Украина строит армию с понятными правилами и уважением к военным.

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"Жизнь человека — это самая большая ценность. И наша главная задача — сделать всё возможное для сохранения жизни военнослужащего на передовой", — сказал он.

По словам Федорова, именно такая армия должна обеспечить Украине сильную позицию для завершения войны.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что правительство готовит изменения в механизм призыва военнообязанных. Они коснутся, в частности, резидентов Dія.City и критериев, по которым предприятия получают статус критически важных. Ожидается, что обновления должны повысить прозрачность системы и снизить риски злоупотреблений.

Также сообщалось, что Министерство экономики обязало компании до 1 сентября 2026 года подтвердить свой статус критически важных. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев. Для адаптации к новым правилам бизнесу предоставили трёхмесячный переходный период.