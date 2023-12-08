Росія намагається повернути ініціативу на фронті, — естонська розвідка

За інформацією естонської розвідки, Росія перегруповує свої війська для більш інтенсивного контрнаступу у найближчі тижні.

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Росія збільшила інтенсивність бойових дій та намагається повернути ініціативу на фронті. Про це на брифінгу розповів очільник естонської розвідки Антс Ківісельг, пише ERR.

У розвідці повідомляють, що ситуація в Україні стає напруженою через зростання інтенсивності бойових дій. Однак попри старання російських військових протягом останнього тижня, на лінії фронту не відбулося значних змін.

Свою увагу ворог зосередив у районі Авдіївки, де тривають найінтенсивніші бої. За словами голови естонської розвідки, якщо раніше Росія використовувала у контрнаступі тактику піхотних штурмів, то тепер вони обстрілюють українські позиції з дальньої відстані.

Власне, через це українським підрозділам складніше перегруповуватися, створювати та укріплювати свої позиції.

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Таку тактику російські військові використовують і на інших ділянках фронту, зокрема на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Втім там вони теж не досягли значного прогресу.

Окрім того, РФ почала перегруповувати свої війська, що означає про можливі більш інтенсивний контрнаступ у найближчі тижні.

Антс Ківісельг також наголосив на великі втрати у російській армії за тиждень — близько 10 тисяч поранених або вбитих осіб.

Тим часом українські військові утримують два плацдарми над Дніпром – біля Кринок та Пойми. Така ситуація на фронті змусила окупантів збільшити свою присутність на цьому напрямку. Втім через неузгодженість дій російська армія зазнала втрат.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За словами офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, окупанти систематично завдають ударів по українських позиціях. Вони використовують як ударні БПЛА, так і розвідувальні безпілотники. Військові кажуть, що всю війну не було видно таких інтенсивних боїв.

Через таку ситуацію на фронті багато військових РФ відмовляються брати участь у боях та йти на штурми. Однак їх всерівно заставляють залякуючи та погрожуючи.

Дорогу, яка веде до Авдіївки, окупанти систематично атакують FPV-дронами. Окрім того, під час штурмів вони використовують багато піхоти. Попри це, вони зазначають невдачі та намагаються компенсувати це інтенсивними обстрілами позицій ЗСУ.

Варто зазначити, що черед складну ситуацію на Авдіївському напрямку родичі окупантів звернулися до Путіна та поскаржилися на умови, у яких воюють російські військові.

Зокрема, військові РФ розповідають своїм родичам, що "ходять по трупах" та їх кидають в окопи з пораненнями як легкої, так і середньої тяжкості.