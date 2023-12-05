"По трупах ходять": сім'ї окупантів з Авдіївського напрямку поскаржилися Путіну, - росЗМІ

Російські журналісти повідомляють, що поранених мобілізованих відправляють на штурм та кажуть їм доліковуватися в окопах.

Related video

Родичі російських військових звернулися до Володимира Путіна та поскаржилися на умови перебування окупантів на Авдіївському напрямку. Про це пише видання "Важные истории" посилаючись на документ, який підписали понад 100 людей.

Зокрема, йдеться про військовослужбовців військової частини 95411. Видання зазначає, що мобілізовані окупанти проживають понад 10 місяців в окопах під обстрілами за 700 метрів від Авдіївки.

Важливо

Лісосмуги всіяні тілами: ЗСУ стримують наступ росіян на Авдіївку, — командування (відео, карта)

За словами родичів військових РФ, після початку активної фази наступу, на штурм почали відправляти військових із пораненнями. Одна із жінок окупантів розповіла виданню, що військове командування видало наказ, який передбачає "доліковування" поранень легкої та середньої тяжкості в окопах.

Жінка каже, що військовим потрібен "якийсь результат" до пресконференції Путіна і Нового року. Втім ситуація на напрямку катастрофічна, адже за словами її чоловіка "там по трупах ходять".

"Результат якийсь потрібен. Усі навколо кажуть, що візьмемо Авдіївку і далі — переговори", — розповіла журналістам дружина мобілізованого окупанта.

Видання пише, що мобілізовані військові, родичі яких написала звернення президенту РФ, спочатку проходили службу у "ДНР" у складі тероборони. Далі їх передали до 1-го Армійського корпусу "ДНР".

Нагадаємо, нещодавно російські журналісти повідомляли, що все більше військових РФ шукають, як втекти зі служби. Переважно за допомогою звертаються окупанти, які отримали поранення та не хочуть знову потрапити на фронт.

Окрім того, нещодавно повідомлялося, що у Росії хочуть послабити вимоги до стану здоров’я призовників. Зокрема, список хвороб, які дозволяють