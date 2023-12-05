Лісосмуги усіяні тілами: ЗСУ стримують наступ росіян на Авдіївку, — командування (відео, карта)

Російські війська, ігноруючи суттєві втрати серед особового складу, продовжують наступати. В керівництві військової адміністрації Авдіївки зазначають, що ЗС РФ під час третьої хвилі штурму застосовують менше техніки.

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На Авдіївському напрямку точаться запеклі бої, але попри всі складнощі українським захисникам вдається стримувати ворога. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів про ситуацію на фронті.

Він підкреслив, що Авдіївський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті.

"Ворог там намагається наступати попри те, що зазнає суттєвих втрат", — зазначає речник.

На Мар'їнському напрямку росіяни активували свій наступ. Поблизу Роботиного ворог намагався проводити штурм, але безуспішно.

Російські окупанти атакують, ЗСУ стримує наступ

За словами Штупуна, на цих напрямках тривають активні піхотні атаки окупантів.

"Ворог продовжує втрачати особовий склад сотнями. Всі лісосмуги та узбіччя усіяні трупами росіян. Крім цього, окупанти здаються в полон", — констатує речник.

Він розповів, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу в полон здалися близько 80 військовослужбовців ворога.

"Фіксуються відмови ворожих солдатів йти на штурми. Вони дуже добре бачать завалені трупами росіян лісосмуги та узбіччя доріг", — зазначив Штупун.

Ворог так само продовжує спроби захопити Авдіївку — за інформацією речника, відбито 15 атак у районах Степового, Новобахмутівки, Степанівки та Сєвєрного.

Крім цього, він також повідомив, що ворог проявляв активність в районі Роботиного. Там росіяни намагаються відносити втрачені позиції.

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Третя хвиля штурмів — основна відмінність

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що ворог під час третьої хвилі застосовує менше техніки. На думку глави адміністрації, це пов’язано насамперед з погодними умовами.

Крім того, відкрилися ще два напрямки активних штурмових дій — із Донецька через Спартак та з Ясинуватої через так звану промку.

"Ці два напрямки вони відкрили. Щоправда, це не нові напрямки. Вони і раніше були, але ворог неактивно і дуже рідко використовував їх. А останні два тижні дуже активно проводять штурмові дії саме там", — наголосив Барабаш.

Карта Інституту вивчення війни (ISW) Фото: ISW

Чи є загроза оточення Авдіївки

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, росіянам навряд чи вдасться захопити Авдіївку до Нового року, хоча вони й намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області до 31 грудня — так бажає Кремль.

Крім того, на темпи і можливість наступальних дій російських окупантів значним чином впливає щодобова втрата тисяч військових і сотень одиниць військової техніки. Тому, як вважає Коваленко, росіяни перенесуть бажані терміни взяття Авдіївки на пізніший період.

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Нагадаємо, що, за даними американських аналітиків, українські війська нещодавно атакували позиції російських окупантів у лісі під Авдіївкою.

Також повідомлялося, що українська ППО змушує ЗС РФ більше застосовувати КАБи на передовій.