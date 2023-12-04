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ЗСУ просунулися під Кремінною, а ЗС РФ не мають успіху в районі Куп'янська, — ISW (карти)

Сили оборони, війна в Україні
Фото: Sky News | Сили оборони просунулися на захід від населеного пункту Діброва

За даними аналітиків, ЗСУ також зберігають ініціативу в районі Роботиного, де росіяни дотримуються тактики маневрової оборони. Водночас окупаційні війська просуваються під Авдіївкою, атакують під Куп'янськом, Бахмутом і в Запорізькій області.

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Окупаційне угруповання військ РФ 3 грудня продовжило наступ на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, але без підтверджених успіхів. Про це повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" від 3 грудня.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони відбили атаки росіян на північний схід від Петропавлівки (7 км від Куп'янська), у районі Синьківки (9 км від Куп'янська), Іванівки (20 км від Куп'янська), Стельмахівки (15 км від Сватова) і в районі Серебрянського лісництва (10 км від Кремінної).

Російські джерела повідомляли про просування ЗС РФ 2 і 3 грудня в напрямку Іванівки, недалеко від Торського (15 км від Кремінної) і в Серебрянському лісництві.

Повідомлялось про наступ у районі Синьківки та Кислівки (20 км від Куп'янська), але за останні кілька місяців росіяни значного прогресу не досягли.

Карта боїв під Куп'янськом Fullscreen
Карта боїв під Куп'янськом

Нерегулярне збройне формування "Російський легіон" (БАРС-13) заявило, що атакувало на південь від села Діброва (за 7 км від Кремінної). На кадрах за 3 грудня, імовірно, частини 123-ї мотострілецької бригади (2-й армійський окупаційний корпус "ЛНР") у районі Берестового (30 км від Кремінної).

ЗСУ 3 грудня продовжували атаки місцевого значення біля Кремінної, де раніше домоглися підтвердженого просування: на кадрах, опублікованих 29 листопада і геолокованих 2 грудня, Сили оборони просунулися на захід від населеного пункту Діброва.

Міноборони РФ, зі свого боку, повідомляло про відбиті атаки ЗСУ в районі Синьківки, Ямполівки, Торського і Серебрянського лісництва.

Бахмут

3 грудня ЗСУ продовжили атаки біля Бахмута, але без підтверджених успіхів. Про штурмові дії південніше Бахмута повідомляли в Генштабі ЗСУ. Міноборони РФ заявило про атаки ЗСУ в районі Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута).

3 грудня у ЗС РФ не було жодних просувань у районі Бахмута, хоча наступальні дії здійснювалися. 2 грудня російські джерела заявили, що ЗС РФ просунулися на південь від Берховського водосховища (2 км від Бахмута), у напрямку Іванівського (6 км від Бахмута), на схід від Кліщіївки та біля Андріївки (10 км).

У Генштабі ЗСУ рапортували про марні атаки противника в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російський "військкор" повідомив про атаки з боку Дубового-Василівки (6 км від Бахмута) у напрямку Григорівки (9 км від Бахмута).

Згідно із заявою голови Чечні Рамзана Кадирова, у районі Кліщіївки діють загін "Шустрий" чеченського спецпризначенця "Ахмат" і підрозділи 2-го армійського окупаційного корпусу "ЛНР".

Бахмут карта боїв Fullscreen
Бахмут карта боїв

Ситуація в Авдіївці

Американські аналітики повідомляють про підтверджене просування російського угруповання 3 грудня біля Авдіївки. Кадри, опубліковані 28 листопада і геолоковані 2 грудня, підтверджують просування на захід від залізниці на північ від Степового (3 км від Авдіївки). На інших кадрах за 2 грудня видно просування на південний захід від Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

2 і 3 грудня російські "військкори" заявили про просування на південь і південний схід від Степового — за деякими даними, до 300 метрів.

Авдіївка карта боїв Fullscreen
Авдіївка карта боїв
Авдіївка карта боїв Fullscreen
Авдіївка карта боїв
Авдіївка карта боїв
Авдіївка карта боїв

Повідомлялося і про просування біля Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, на південному фланзі в районі Первомайського і Північного (6 км на захід).

Генштаб України повідомив про марні атаки ЗС РФ на схід від Новобахмутівки (9 км від Авдіївки) і Новокалинового; на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки); поруч зі Степовим, Авдіївкою, Північним і Первомайським.

За даними російських джерел, 3 грудня ЗС РФ вели атаки на північному фланзі від Кам'янки (5 км від Авдіївки) і на південному фланзі в районі промзони на північний захід від Авдіївки.

Повідомлялося про перегрупування, розвідку і підготовку до штурму поблизу промзони на південний схід від міста.

За словами голови Авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша, 3 грудня під час третьої хвилі штурмів Авдіївки окупанти відкрили два додаткові напрямки наступу на промзону — щоб відвернути ЗСУ. Очікують поліпшення погоди, щоб пустити в хід бронетехніку.

Мар'їнка

Російські війська вели наступ на захід і південний захід від Донецька, але 3 грудня не було підтверджених просувань.

Генштаб ЗСУ повідомив про марні атаки в районі Мар'їнки й Новомихайлівки та на південний схід від Вугледара (30 км від Донецька).

За даними російських джерел, ЗС РФ витісняють українські війська з околиць Мар'їнки, за іншими даними, населений пункт майже взято під контроль, але перед росіянами в цьому районі ще залишається підготовлена українська оборона.

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що твердження про наступ росіян у Мар'їнці не відповідають дійсності.

За даними російського джерела, ЗСУ 2 грудня контратакували в Мар'їнці, але без уточнення результатів.

Кордон Донецької та Запорізької областей

3 грудня спостерігалися обмежені наземні атаки російських військ у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але без підтверджень успішного просування.

За даними Генштабу ЗСУ, відбито наступ у районі Старомайорського (9 км на південь від населеного пункту Велика Новосілка).

Публікувалися кадри, імовірно, удару по українських військах в Урожайному (9 км від Великої Новосілки).

Запоріжжя

Сили оборони 3 грудня продовжували контрнаступ на заході Запорізької області, але без підтверджених успіхів. У Генштабі ЗСУ повідомили про наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Російське Міноборони повідомило про відбиті невеликі атаки української піхоти в районі Работиного і Новопрокопівки, на північний захід від Вербового.

Російські "військкори" 2 і 3 грудня стверджували, що ЗСУ зберігають ініціативу в районі Роботиного, а росіяни дотримуються тактики маневрової оборони, тобто з відступом і подальшими атаками.

Работине карта боїв Fullscreen
Работине карта боїв

За 3 грудня просувань ЗС РФ на заході Запорізької області не було. Генштаб ЗСУ повідомив про відбиті контратаки на південь від населеного пункту Роботине, на північний захід від Вербового і в районі Новопокровки. Повідомлялося, що штурмові групи ВДВ витіснили ЗСУ з деяких позицій на північ від Вербового.

Кринки, лівобережжя Херсонської області

Сили оборони 3 грудня продовжили наземні операції на лівобережжі Херсонської області, але без підтверджених успіхів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що позиції на лівому березі збережено, у цьому районі ведеться контрбатарейний вогонь.

Російські джерела відзначали бої, що тривають в районі Кринок (30 км від Херсона, 2 км від Дніпра), але темп бойових зіткнень знизився через туман і дощ. 2 і 3 грудня російські "військкори" повідомляли, що ЗСУ продовжують спроби перекинути резерв і припаси на лівий берег.

Дорогу росіян на о. Джарилгач розмило

За даними "Центру журналістських розслідувань", нещодавні шторми змили косу, що з'єднує острів Джарилгач із Херсонською областю. У травні 2023 року стало відомо, що ЗС РФ засипали піском невелику протоку, щоб створити сухопутний коридор з островом Джарилгач, де, як повідомлялося, формується полігон підготовки персоналу.

На супутникових знімках також видно пошкоджені російські укріплення біля входу в Севастопольську гавань в окупованому Криму.

Карта боїв у Херсонській області Fullscreen
Карта боїв у Херсонській області

Нагадаємо, що у зведенні від 1 грудня в ISW прокоментували заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про збільшення чисельності російських військ.

"Нещодавні медведєвські цифри вказують на те, що збільшення на 170 тисяч осіб — це, імовірно, підсумок загальних підрахунків: загальний приріст особового складу із серпня 2022 року, за період часткової мобілізації, подальше поповнення під час прихованої мобілізації, а також співвідношення поточної чисельності російських військ до російських втрат в Україні", — зазначили аналітики.

Також повідомлялося, що РФ намагається знову посіяти розбрат у Молдові. Голова МЗС РФ Сергій Лавров прогнозує в Молдові "повторення долі України".