Путін збільшив чисельність ЗС РФ на 170 тисяч: в ISW пояснили указ очільника Кремля

Російський президент підписав указ, який передбачає збільшення офіційної чисельності армії до 2,209 млн осіб. Поповнення бойового складу на 170 тисяч осіб, на думку аналітиків, пов'язано з мобілізаційними зусиллями Кремля та необхідністю оновити ЗС РФ через великі втрати.

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Указ президента Росії Володимира Путіна від 1 грудня, ймовірно, є офіційним визнанням поточної чисельності російських військових, а не наказом негайно збільшити чисельність російського військового персоналу. Про це в своєму аналітичному звіті за 3 грудня пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, 1 грудня Путін підписав указ про збільшення офіційної чисельності ЗС РФ з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб, а загальної чисельності російського бойового складу з 1,15 млн до 1,32 млн осіб.

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"Збільшення на 170 000 російських військовослужбовців між попереднім указом Путіна від 25 серпня 2022 року та указом від 1 грудня 2023 року, ймовірно, є офіційним підтвердженням чистого збільшення на 170 000 військовослужбовців між 25 серпня 2022 року та 1 грудня 2023 року, а не закликом негайно збільшити нинішню чисельність бойового складу додатково на 170 тис", — пишуть аналітики.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв 9 листопада заявив, що з 1 січня 2023 року до лав ЗС РФ набрали 410 000 військовослужбовців за контрактом, а також добровольців та призовників, а 1 грудня пізніше заявив, що до армії набрали понад 452 000 військовослужбовців.

"Мобілізаційні зусилля (такі як вербування добровольців і примус мігрантів до вступу в російську армію, часткова мобілізація, кількість російського персоналу, який завершує військову службу, і втрати росіян в Україні ймовірно пояснюють чисте збільшення бойового складу на 170 000 осіб між 25 серпня 2022 року", — повідомляє ISW.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив, що ЗС РФ втратили понад 300 тисяч людей убитими та пораненими під час боїв в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося, що втрати Сил оборони України у війні проти РФ становлять 190 тисяч осіб вбитими та пораненими. За даними видання Economist, яке посилається на статистику американських посадовців, у війні загинули щонайменше 70 тисяч українських солдатів і до 120 тисяч було поранено.