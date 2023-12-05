Лесополосы усеяны телами: ВСУ сдерживают наступление россиян на Авдеевку, — командование (видео, карта)

Российские войска, игнорируя существенные потери среди личного состава, продолжают наступать. В руководстве военной администрации Авдеевки отмечают, что ВС РФ во время третьей волны штурма применяют меньше техники.

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На Авдеевском направлении идут ожесточенные бои, но, несмотря на все сложности, украинским защитникам удается сдерживать врага. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал о ситуации на фронте.

Он подчеркнул, что Авдеевское направление остается одним из самых сложных на фронте.

"Враг там пытается наступать несмотря на то, что несет существенные потери", — отмечает спикер.

На Марьинском направлении россияне активировали свое наступление. Вблизи Роботино враг пытался проводить штурм, но безуспешно.

Российские оккупанты атакуют, ВСУ сдерживает наступление

По словам Штупуна, на этих направлениях продолжаются активные пехотные атаки оккупантов.

"Враг продолжает терять личный состав сотнями. Все лесополосы и обочины усеяны трупами россиян. Кроме этого, оккупанты сдаются в плен", — констатирует спикер.

Он рассказал, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за сутки в плен сдались около 80 военнослужащих врага.

"Фиксируются отказы вражеских солдат идти на штурмы. Они очень хорошо видят заваленные трупами россиян лесополосы и обочины дорог", — отметил Штупун.

Враг так же продолжает попытки захватить Авдеевку — по информации спикера, отбито 15 атак в районах Степного, Новобахмутовки, Степановки и Северного.

Кроме того, он также сообщил, что враг проявлял активность в районе Роботино. Там россияне пытаются вернуть утраченные позиции.

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ВС РФ продвинулись на фланге Бахмута и заявили о контроле над частью Синьковки, — ISW (карты)

Третья волна штурмов — основное отличие

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что враг во время третьей волны применяет меньше техники. По мнению главы администрации, это связано прежде всего с погодными условиями.

Кроме того, открылись еще два направления активных штурмовых действий — из Донецка через Спартак и из Ясиноватой через так называемую промку.

"Эти два направления они открыли. Правда, это не новые направления. Они и раньше были, но враг неактивно и очень редко использовал их. А последние две недели очень активно проводят штурмовые действия именно там", — подчеркнул Барабаш.

Карта Института изучения войны (ISW) Фото: ISW

Есть ли угроза окружения Авдеевки

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, россиянам вряд ли удастся захватить Авдеевку до Нового года, хотя они и пытаются выйти на административные границы Донецкой области до 31 декабря — так желает Кремль.

Кроме того, на темпы и возможность наступательных действий российских оккупантов значительным образом влияет ежесуточная потеря тысяч военных и сотен единиц военной техники. Поэтому, как считает Коваленко, россияне перенесут желаемые сроки взятия Авдеевки на более поздний период.

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ВСУ продвинулись под Кременной, а ВС РФ не имеют успеха в районе Купянска, — ISW (карты)

Напомним, что, по данным американских аналитиков, украинские войска недавно атаковали позиции российских оккупантов в лесу под Авдеевкой.

Также сообщалось, что украинская ПВО заставляет ВС РФ больше применять КАБы на передовой.