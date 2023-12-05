"По трупам ходят": семьи оккупантов с Авдеевского направления пожаловались Путину, — росСМИ

Российские журналисты сообщают, что раненых мобилизованных отправляют на штурм и говорят им долечиваться в окопах.

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Родственники российских военных обратились к Владимиру Путину и пожаловались на условия пребывания оккупантов на Авдеевском направлении. Об этом пишет издание "Важные истории" ссылаясь на документ, который подписали более 100 человек.

В частности, речь идет о военнослужащих воинской части 95411. Издание отмечает, что мобилизованные оккупанты проживают более 10 месяцев в окопах под обстрелами в 700 метрах от Авдеевки.

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По словам родственников военных РФ, после начала активной фазы наступления, на штурм начали отправлять военных с ранениями. Одна из женщин оккупантов рассказала изданию, что военное командование издало приказ, который предусматривает "долечивание" ранений легкой и средней тяжести в окопах.

Женщина говорит, что военным нужен "какой-то результат" до пресс-конференции Путина и Нового года. Впрочем ситуация на направлении катастрофическая, ведь по словам ее мужа "там по трупам ходят".

"Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку и дальше — переговоры", — рассказала журналистам жена мобилизованного оккупанта.

Издание пишет, что мобилизованные военные, родственники которых написали обращение президенту РФ, сначала проходили службу в "ДНР" в составе теробороны. Далее их передали в 1-й Армейский корпус "ДНР".

Напомним, недавно российские журналисты сообщали, что все больше военных РФ ищут, как сбежать со службы. Преимущественно за помощью обращаются оккупанты, которые получили ранения и не хотят снова попасть на фронт.

Кроме того, недавно сообщалось, что в России хотят ослабить требования к состоянию здоровья призывников. В частности, список болезней, которые позволяют