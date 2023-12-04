Дезертирство нарастает: все больше оккупантов хотят сбежать из российской армии, — росСМИ

Российские журналисты пишут, что чаще всего демобилизоваться военные РФ хотят после получения ранений, ведь понимают, что после госпиталя они снова попадут на фронт.

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Российские военные все чаще ищут пути побега со службы в армии. Так, за помощью в уклонении от службы осенью обратилось на 89% больше военных РФ, чем летом этого года. Собственно, если в июне-августе было 305 таких обращений, то в сентябре-ноябре — 577. Об этом изданию The Moscow Times рассказали в организации "Идите лесом".

Сообщается, что с начала апреля в проект, который помогает россиянам избежать мобилизации или дезертировать из армии, обратилось за консультацией более тысячи военных РФ. Большинство из них обратились за помощью осенью.

По словам правозащитника Сергея Кривенко, такой прирост желающих сбежать со службы связан с тем, что российские военные уже не верят в демобилизацию. В частности, они видят, что ротации нет, а на войну отправляют даже тех военных, которые получили тяжелое ранение.

Как пишет издание со ссылкой на главу проекта "Идите лесом" Григория Свердлина, именно оккупанты с ранениями, которые оказались в госпитале, чаще всего ищут пути побега от службы.

Один из таких российских военных рассказал российскому медиа, что демобилизоваться решил после того, как получил второе ранение. В частности, после первого ранения он не проходил никакой медкомиссии, а его сразу отправили обратно на фронт.

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По словам оккупанта, когда он снова попал на фронт, его подразделение пополнилось бывшими заключенными. Уже через неделю ему дали команду подносить боеприпасы своим товарищам. Тогда же он получил второе ранение, из-за сброшенного под ноги снаряда с квадрокоптера.

Также российский военный рассказал, что не все из российской армии решаются на побег из-за страха быть пойманными. Он пояснил, что сначала беглецов отправляют на полевую гауптвахту, после чего снова на фронт.

Между тем в проекте "Идите лесом" говорят, что было несколько случаев побега российских военных из прифронтовых зон, однако это происходит крайне редко. В частности, у военных отбирают документы и выдают только тогда, когда они уходят в отпуск или попадают в госпитали.

Также одним из методов дезертирства является сдача военных в украинский плен по программе "Хочу жить". Отмечается, что с начала мобилизации оккупанты подали 22 тыс. заявок на добровольную сдачу в плен.

Между тем издание "Медиазона" пишет, что в российские суды с начала мобилизации в РФ поступило более 4 тысяч дел относительно побегов с мест службы. Большинство лиц удерживает условные сроки и их в дальнейшем отправляют на войну с Украиной.

По словам адвоката Максима Гребенюка, таким образом в российской армии держат контроль над военными, ведь в любой момент условный срок может стать реальным.

Издание пишет, что одним из способов побега от службы является выезд за границу. Однако летом в российское законодательство внесли поправку, которая предусматривает, что после получения повестки мужчины должны в течение 5-ти дней сдать свои загранпаспорта. В таком случае оккупанты могут выехать только по внутреннему паспорту в соседние страны, например, в Казахстан.

Напомним, 1 декабря Владимир Путин издал указ, которым увеличил численность российской армии на 170 тысяч человек. В российском министерстве обороны говорили, что увеличение будет происходить за счет россиян, которые добровольно будут подписывать контракты на службу.

Также в России планируют ослабить требования к состоянию здоровья призывников. В частности, вероятно, что плоскостопие больше не будет преградой для прохождения службы в РФ.