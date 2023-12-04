Мобілізація в Росії: Міноборони РФ хоче змінити вимоги до стану здоров'я призовників

Зміни стосуватимуться військовозобов’язаних, призовників та курсантів. Раніше у Держдумі РФ заявляли, що плоскостопість — не перепона для служби.

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У Росії хочуть змінити вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних. Деталями 3 грудня поділились у "РБК".

Міноборони РФ хоче внести зміни у проведення медогляду громадян, що мають "захворювання, які не суттєво впливають на здатність виконувати обов'язки військової служби". Така пропозиція виникла "з урахуванням досвіду військової операції", тобто війни на території України.

У картці проєкту йдеться, що він стосуватиметься тих, хто:

підлягає призову;

вступає на службу за контрактом;

вступає у військові професійні організації або військові освітні організації вищої освіти;

вступає до мобілізаційного резерву;

має проходити військові збори.

Документ має внести зміни у положення про військово-лікарську експертизу, що встановлює 17 категорій захворювань, за якими встановлюється тип придатності громадян.

Сам текст проєкту не опублікований, тож його зміст невідомий. Відомо, що його обговорення почалося 28 листопада та має завершитись 12 грудня.

Наразі в країні-агресорці є п’ять категорій придатності до служби: придатний, придатний із незначними обмеженнями, обмежено придатний, тимчасово не придатний та не придатний.

У The Moscow Times нагадали, що ще у вересні член оборонного комітету Держдуми РФ Віктор Соболєв пропонував скоротити список хвороб, які дозволяють не служити в армії.

"Те, що у нас свого часу було завищено вимоги до здоров'я, — це 100%. З плоскостопістю раніше служили, жодних проблем не було. Ось це під час мого перебування було, коли в училище я йшов, і так далі. Зараз плоскостопість вважається захворюванням, при якому людина не здатна до військової служби. Це, безумовно, змінюватиметься у бік зменшення таких захворювань, які не шкодять виконанню службових обов'язків", — заявляв він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін видав указ про збільшення армії на 170 тисяч осіб. Тепер штатна чисельність ЗС РФ становитиме 2,2 мільйона осіб.

У ЗМІ проінформували, що російська армія зазнає великих втрат в Україні і більшість окупантів гине під час штурмів.