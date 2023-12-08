"Таких боїв ще не було": ЗС РФ безперервно штурмують Авдіївку, — офіцер ЗСУ

За словами військовослужбовця 59-ї бригади Сергія Цехоцького, наразі Авдіївку штурмують проросійські бойовики "Л/ДНР", кримінальники із загонів "Шторм-Z" і мобілізовані з низькою підготовкою, яких відправляють у постійні піхотні атаки малими групами.

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Російські війська безперервно атакують позиції українських захисників у районі Авдіївки, використовуючи різні типи безпілотних апаратів — дрони-камікадзе "Ланцет" і розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) "Орлан", які постійно перебувають у повітрі. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"За будь-яку ціну (росіяни, — ред.) намагаються виконати завдання. Таких інтенсивних боїв за всю війну було не видно, щоб вони кидали стільки сил на одне завдання. Женуть усіх, велика кількість відмовляється йти в атаки, їх залякують і шантажують. Все одно йдуть", — сказав Цехоцький.

Він наголосив, що російські військові використовують значну кількість безпілотних літальних апаратів, включно з розвідувальними дронамі і дронамі-камікадзе. Наразі населений пункт Авдіївка зазнає атак проросійських бойовиків "Л/ДНР", членів загонів "Шторм-Z" і мобілізованих із недостатньою підготовкою, яких направляють на регулярні піхотні атаки в малих групах.

Водночас Цехоцький зазначив, що значна кількість російських військових відмовляється йти штурмувати позиції українських солдатів, але шляхом погроз і залякування їх змушують іти на штурм.

Нагадаємо, що 24 листопада голова військової міської адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що росіяни почали новий штурм населеного пункту. За його словами, ворог застосував нову тактику. Насамперед із трьох боків пішла вперед піхота — з півночі, півдня і зі сходу — від села Спартак та аеропорту під Донецьком. Крім того, на коксохім рушила бронетехніка — російське командування вирішило використати наявність асфальту на цьому напрямку.

Тим часом 15 листопада OSINT-аналітики також зазначили, що ЗС РФ спробували проникнути на коксохім за допомогою танків. На відео, знятому на місці подій, російський танк знешкодили протитанковою ракетою.

Нагадуємо, прикордонники із загону "Сталевий кордон" і під Сватове на Луганщині: зазначили, що вибили росіян з окопів на одній ділянці фронту. Водночас офіцер ЗСУ Тарас Березовець наголосив, що до перемоги далеко: президент РФ упевнений, що саме Росія стане переможцем, потрібно лише почекати.