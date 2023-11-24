Авдіївка: бійці ЗСУ "врятували" прапор "Шахтаря" і показали терикон, захоплений ЗС РФ (відео)

Щоб дістатись до прапора, український боєць рухався по тонкому карнизу, не маючи землі під ногами, свідчить відео. При цьому за 2 км від нього перебували росіяни, які захопили терикон.

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Українські військові піднялись на зруйновану висотку на території Авдіївського коксохіму, бо помітили на верхньому поверсі прапор футбольного клубу "Шахтар". Один з бійців зняв прапор, а коли повертався у безпечне місце, то у розбитому вікні стало помітно Авдіївський терикон, який недавно захопили росіяни. Відео, зняте під час "порятунку" прапора, опублікували у дописі X (раніше — Twitter) "СтратКом ЗСУ".

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У дописі вказується, що зйомка відбувалась 7 листопада 2023 року. На відео видно, що будівля, на яку підійнялись бійці, повністю зруйнована — немає вікон, даху і навіть перекриттів між поверхами. Військовий Віктор Жарук, щоб дістатись до прапора, рухався по 30-сантиметровому карнизу, який зберігся під вікнами. Щоб не впасти, чіплявся руками за нерівності стіни. Коли військовий зняв прапор, який зачепився об якийсь уламок, на мить у кадр потрапив Авдіївський терикон, який наприкінці жовтня зі значними втратами захопили підрозділи ЗС РФ.

Автори Telegram-каналу In Factor вказали, що терикон з'явився у кадрі на 1:07 хвилині запису. При цьому з онлайн-карти DeepState стає зрозуміло, що висотка, де були бійці ЗСУ, розташована за 2 км від терикона.

Авдіївський коксохім на карті Авдіївський коксохім і терикон на карті Авдіївський терикон на відео

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, перші атаки ЗС РФ у напрямку Авдіївки почались близько 10 жовтня 2023 року. Росіяни двічі намагались оточити населений пункт, тиснучи одночасно на південному та північному фланзі, пояснили військові експерти. Однак штурми ворога захлинулись: бійці ЗСУ втримали позиції, при цьому ворог втратив кілька сотень одиниць військової техніки та близько 3 тис. од. живої сили.

24 листопада голова військової міської адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що росіяни почали новий штурм населеного пункту. З його слів, ворог застосував нову тактику. Найперше, з трьох боків пішла вперед піхота — з півночі, півдня та зі сходу — від села Спартак та аеропорту під Донецьком. Крім того, на коксохім рушила бронетехніка — російське командування вирішило використати наявність асфальту на цьому напрямку.

Між тим 15 листопада OSINT-аналітики також зауважили, що ЗС РФ спробували проникнути на коксохім за допомогою танків. На відео, знятому на місці подій, російський танк знешкодили протитанковою ракетою.

Нагадуємо, прикордонники з загону "Сталевий кордон" показали бої під Сватовим у Луганській області: відзначили, що вибили росіян з окопів на одній ділянці фронту. Водночас офіцер ЗСУ Тарас Березовець відзначив, що до перемоги далеко: президента РФ впевнений, що саме Росія стане переможцем, потрібно лише зачекати.