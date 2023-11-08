"Коксохім став пасткою": голова міської ВА пояснив наступ РФ в районі Авдіївки (відео)

На території заводу залишилася велика кількість палива, мастила та матеріалів, які під час влучань можуть легко зайнятися.

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Авдіївський коксохімічний завод – своєрідна пастка, в яку потраплять російські війська у разі інтенсивного штурму. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Він зазначив, що сам об'єкт не відіграє вагомого стратегічного значення. На його думку, важливішою є дорога, яка йде поруч.

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"Нас розмотують на підході": ЗС РФ жаліються на втрати в Авдіївці, але закріплються біля коксохіма

Зайти на "Коксохім", і, що далі?" – висловися Барабаш.

На території заводу залишилася велика кількість палива, мастила та матеріалів. Під час влучань все це легко займається, тому там важко перебувати.

"Дійсно це може стати певно пасткою", – пояснив він.

Віталій Барабаш зазначив, що у росіян "зашитий" не інстинкт самозбереження, а прагнення о самознищення своєї нації. Загарбники виконують накази командирів та йдуть на смерть.

Бої в районі Авдіївки – дані Генштабу ЗСУ

Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку. У звіті Генерального штабу ЗСУ за 8 листопада йдеться про те, що українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу не тільки Авдіївки, але й біля Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області.

Нагадаємо, 8 листопада Віталій Барабаш повідомив, що з Авдіївського коксохімічного заводу 7 листопада евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. Війська РФ готові до третьої хвилі атак, але погодні умови трохи не дають застосовувати техніку. З його слів, терикон – це сіра зона, де вони зараз б’ють артилерією, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурми.