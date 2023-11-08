Цивільні відмовляються евакуюватися з Авдіївського коксохіму, — МВА (мапа)

За словами очільника адміністрації Віталія Барабаша, ЗС РФ готові до третьої хвилі атак, але погодні умови трохи не дають застосовувати техніку.

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З Авдіївського коксохімічного заводу 7 листопада евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. Про це начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив "Суспільному Донбас".

"У єдиному вцілілому сховищі підприємства залишаються ще 17 містян, які відмовляються від евакуації", — зазначив чиновник.

Він не бачить логіки в намірі Збройних сил Російської Федерації захопити Авдіївський коксохім, адже він є своєрідною пасткою.

"Терикон – це сіра зона, де вони зараз б’ють артилерією, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурми, але проривів немає, воїни Сил оборони мужньо боронять позиції", — наголосив начальник МВА.

На його думку, армія РФ готова до третьої хвилі масованих атак, але погодні умови трохи не дають застосовувати техніку.

"Майже тиждень падав рясний дощ, ґрунти дуже "важкі" і техніка не їде", — повідомив Віталій Барабаш.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Авдіївка страждає від російських авіаударів, розповів голова міської адміністрації Барабаш. Російське командування готується почати третю атаку, щоб захопити Авдіївський коксохімічний завод. Про це свідчать перехоплення розмов окупантів та накопичення ресурсів на лінії боїв. На його думку, ЗС РФ почнуть третій штурм тоді, коли дещо підсохне земля після дощів, і це станеться досить скоро.

Авдіївка має стратегічну цінність для росіян. Її захоплення відкине українські війська від Донецька і відкриє основні залізничні та автомобільні маршрути для ЗС РФ у цьому районі. Авдіївка стала мішенню для ЗС РФ ще з 2014 року. Як розповів боєць у 109-й бригаді територіальної оборони, це найжорстокіший наступ на місто за весь час війни.

Нагадаємо, аналітики окреслили ключові аспекти оборони Авдіївки. На думку експертів, Авдіївка — це ворота в Донецьк і важливий оперативний та політичний пункт.