"Хоче торжествувати як переможець": офіцер ЗСУ пояснив, чому Путін наполягає на переговорах

За словами військовослужбовця Тараса Березовця, немає жодних сигналів, що війна може припинитися найближчим часом, навіть попри постійні спроби різних країн схилити Україну до дипломатії.

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У 2024 році українська війна залишиться в центрі уваги, і різні країни прагнутимуть переконати Київ у необхідності переговорів. При цьому важливо не піддаватися умовам Росії. Про це розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець у коментарі виданню "24 Канал".

Він зауважив, що Путін зараз — старіючий лідер "брежнєвського" віку, який намагається переконати всіх, що нібито в нього є ще сили та енергія.

Як зазначив Березовець, не надходить жодних ознак про можливе припинення військових дій у найближчій перспективі. Водночас Путін постійно звинувачує Україну в небажанні приступити до переговорів. Це було особливо помітно під час його виступу на саміті G20.

"Росія посилає сигнали, які особливо посилилися після зустрічі Байдена і Сі в Сан-Франциско. Нещодавно єдина незалежна соціологічна структура в Росії "Левада-Центр" надала дані, за якими понад 70% росіян виступають за початок мирних переговорів з Україною. У Путіна теж є ці дані", — сказав Березовець.

Безсумнівно, наступного року різні держави продовжуватимуть чинити значний тиск на Київ з метою схиляння до перемовин з Росією. Однак Путін прагне завершити все лише на своїх умовах, які є неприйнятними для України.

"Путін хоче торжествувати як переможець. Він хоче визнання окупованих територій частиною Росії, російську мову як другу державну, демілітаризацію, федералізацію тощо. На таких умовах підписання мирного договору неможливе", — сказав Березовець.

Нагадаємо, під час саміту G20 президент РФ Володимир Путін повторив звичний кремлівський наратив про нібито розв'язану Україною війну на Донбасі. І спробував пов'язати події в Україні зі "знищенням цивільного населення в Палестині, у Секторі Газа".

Також повідомлялося, що Путін не поспішає оголошувати загальну мобілізацію, тому що пам'ятає історію війни в Афганістані, коли, за словами журналістів, домогтися виведення військ багато в чому вдалося завдяки діяльності солдатських матерів.