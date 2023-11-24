"Хочет торжествовать как победитель": офицер ВСУ объяснил, почему Путин настаивает на переговорах

По словам военнослужащего Тараса Березовца, нет никаких сигналов, что война может прекратиться в ближайшее время, даже несмотря на постоянные попытки различных стран склонить Украину к дипломатии.

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В 2024 году украинская война останется в центре внимания, и различные страны будут стремиться убедить Киев в необходимости переговоров. При этом важно не поддаваться условиям России. Об этом рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец в комментарии изданию "24 Канал".

Он заметил, что Путин сейчас – стареющий лидер "брежневского" возраста, который пытается убедить всех, что якобы у него есть еще силы и энергия.

Как отметил Березовец, не поступает никаких признаков о возможном прекращении военных действий в ближайшей перспективе. В то же время Путин постоянно обвиняет Украину в нежелании приступить к переговорам. Это было особенно заметно в ходе его выступления на саммите G20.

"Россия посылает сигналы, особенно усилившиеся после встречи Байдена и Си в Сан-Франциско. Недавно единственная независимая социологическая структура в России "Левада-Центр" предоставила данные, по которым более 70% россиян выступают за начало мирных переговоров с Украиной. У Путина тоже есть эти данные", – сказал Березовец.

Несомненно, в следующем году различные государства будут продолжать оказывать значительное давление на Киев с целью склонения к переговорам с Россией. Однако Путин стремится завершить все лишь на своих условиях, которые являются неприемлемыми для Украины.

"Путин хочет торжествовать как победитель. Он хочет признания оккупированных территорий частью России, российский язык как второй государственный, демилитаризацию, федерализацию и так далее. На таких условиях подписание мирного договора невозможно", – сказал Березовец.

Напомним, во время саммита G20 президент РФ Владимир Путин повторил привычный кремлевский нарратив о якобы развязанной Украиной войне на Донбассе. И попытался связать события в Украине с "уничтожением гражданского населения в Палестине, в Секторе Газа".

Также сообщалось, что Путин не спешит объявлять всеобщую мобилизацию, потому что помнит историю войны в Афганистане, когда, по словам журналистов, добиться вывода войск во многом удалось благодаря деятельности солдатских матерей.